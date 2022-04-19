موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق ريال مدريد وأوساسونا، الأربعاء، في افتتاح الأسبوع ال33 من منافسات الدوري الإسباني على ميدان ملعب “استاد السادار”.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وستقام المواجهة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وأوساسونا القوية كالعادة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports HD”، الرياضية القطرية الناقلة لكافة مبارياتالدوري الإسباني لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل أحداث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2. وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق مباراة ريال مدريد والمستضيف أوساسونا، عبر شبكة قنوات “beIN “Sports HD، المعلق القطري يوسف سيف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه صاحب الأرض أوساسونا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى البلجيكي كورتوا.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، داني كارفاخال، ميليتاو، مارسيلو، أما في خط الوسط سيكون الثلاثي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

🔋 No hay mejor energía para afrontar el partido del miércoles que el cariño de nuestros pequeños. 👶🔝#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/587LInihUs — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 18, 2022

بينما سيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس. كما وسيغيب عن المباراة، إيدين هازارد، فيرلاند ميندى بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد “الملكي” في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، كما وجاء منافسه أوساسونا في المركز التاسع من الترتيب برصيد 44 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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