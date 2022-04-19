(شاهد) أفضل شاطئ في العالم

وطن– هناك الكثير من الشواطئ المذهلة، لكن شاطئ Grace Bay Beach التابع لجزر تركس وكايكوس دائما ما يتصدر باستمرار الجوائز كأفضل شاطئ في العالم.

الأكثر جذباً

حسب مجلة فوربس الأمريكية، يقع شاطئ Grace Bay في جزيرة بروفيدنسياليس في جزر تركس وكايكوس بمنطقة البحر الكاريبي، وهي ثالث أكبر جزيرة في البلاد والأكثر جذباً للسياح.

تمتد رمال هذا الشاطئ البيضاء على مسافة 7.5 ميلًا كما يشتهر بمياهه الزرقاء الصافية والهادئة.

أفضل شاطئ في العالم

تصدر شاطئ Grace Bay Beach قائمة موقع “Tripadvisor” المتخصص بقطاع السفر والضيافة لعام 2022 كأفضل شاطئ في العالم.

حاجز مرجاني

وتتمتع مياه شاطئ Grace Bay المحمية بحاجز مرجاني على بعد ميل واحد من الشاطئ – فضلاً عن التدابير البيئية التي اتخذتها جزر تركس وكايكوس – بالنقاء والهدوء.

وهذا الشاطئ مثالي للأطفال الذين يريدون تعلم السباحة، وللأشخاص الذين يرغبون في ركوب الخيل على طول الشاطئ، ولجميع أنواع الرياضات المائية.

الاقامات في شاطئ Grace Bay

هناك العديد من الفنادق والفيلات والنزل الصغيرة التي يمكن للشخص البقاء فيها في جزر تركس وكايكوس.

ويعد فندق “Club Med Turquoise ” الأكثر شهرة بين فنادق Grace Bay وهو مخصص للبالغين.

في هذا الفندق من السهل الاستمتاع بشاطئ Grace Bay Beach وذلك من خلال أنشطة الغوص.

مطاعم Ocean Club

بالإضافة إلى هذا الفندق، هناك Ocean Club Resorts الذي يقع في المنطقة المجاورة مباشرةً، وعلى بعد مسافة قصيرة من أمواج ورمال الشاطئ.

ومن أبرز ما يميز منتجعات Ocean Club هي مطاعمها. بما في ذلك مطعم Solana المطل على المحيط ومطعم Opus الأنيق الذي يضم أكبر قائمة نبيذ في جزر تركس وكايكوس.

أما الخيار الأفضل للعائلات هو Beaches Turks and Caicos. حيث يضم المنتجع حديقة مائية تبلغ مساحتها 45000 قدم مربع و 17 مطعمًا وعشرة حمامات سباحة والعديد من الأنشطة.

وخيار آخر هو Grace Bay Resorts، وهي عبارة عن مجموعة من الفيلات الخاصة والمنتجعات الفندقية.

الدخول حاليا إلى تركس وكايكوس

لدخول جزر تركس وكايكوس في الوقت الحالي، ستحتاج إلى تلقيح كامل ضد كوفيد. وتقديم دليل على الاختبار السلبي الذي تم إجراؤه في غضون ثلاثة أيام قبل الوصول، والحصول على تصريح سفر معتمد.

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