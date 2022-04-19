خبر سيغضب بوتين .. سلاح مرعب هدية بريطانيا لأوكرانيا (شاهد)

وطن – ذكرت تقارير صحفية إنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسلّم قاذفات صواريخ Stormer المدرعة إلى أوكرانيا لمساعدة الأوكرانيين في قتال القوات الروسية .

يمكن لصواريخ Starstreak التي يبلغ عددها 17 صاروخًا أن تدمر الطائرات النفاثة والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وقال الخبراء إنّها “أفضل مجموعة أسلحة” أرسلتها قوة غربية لمساعدة أوكرانيا حتى الآن.

يمكن تحميل القاذفات عالية التقنية التي يبلغ وزنها 13 طنًا على طائرات النقل C-17 ونقلها إلى الحرب في أيام.

وتحتاج هذه القاذفات إلى طاقم مكون من ثلاثة أفراد (سائق وقائد ومدفعي).

وستسمح للجيش الأوكراني بالتقدم بسرعة إلى مواقع تصل إلى 50 ميلاً في الساعة، ثم إطلاق النار، ثم الابتعاد بسرعة.

إن نشر مجموعة من قاذفات صواريخ Stormers إلى جانب 120 ناقلة أفراد تم التعهد بها بالفعل يمثل زيادة كبيرة في الأسلحة الثقيلة من بريطانيا.

حتى الآن لم تقدم القوى الغربية سوى أسلحة محمولة على الكتف.

وقال مصدر: “ليس سرا أن المملكة المتحدة التزمت بمساعدة أوكرانيا بقدراتها المضادة للطائرات”.

وسيدلي وزير الدفاع (بن والاس) ببيان أمام البرلمان هذا الأسبوع.

“دفعة هائلة لقدرة أوكرانيا القتالية”

قال الكولونيل ريتشارد كيمب ، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان: “إن تركيبة Stormer / Starstreak ستكون دفعة هائلة لقدرة أوكرانيا القتالية”.

وأضاف: “إنها مركبة قتالية فعالة للغاية وذات قدرة عالية على الحركة. وستلحق أضرارًا جسيمة بأي محاولة لهجوم على مستوى منخفض من قبل القوات الجوية لبوتين”.

لكنه حذر من أن “هذا الخبر سيغضب موسكو التي تهدد بالفعل بالانتقام من الغرب. وخاصة بريطانيا لتزويدها بالسلاح”.

وما لم يرغب بوتين في شن حرب مع الناتو ، لا يمكنه مهاجمة إمدادات الأسلحة قبل دخولها أوكرانيا.

بينما قال الدكتور آلان ميندوزا ، من مركز أبحاث الأمن التابع لجمعية هنري جاكسون: “هذه المركبات هي أفضل مجموعة تم إرسالها حتى الآن إلى أوكرانيا وستترك الطيارين الروس يرتجفون”.

كما أضاف أن المملكة المتحدة تنبه بوتين إلى أنه لن يتم التسامح بعد الآن مع العدوان الروسي وجرائم الحرب والضربات الصاروخية.

وقال يجب على المملكة المتحدة أن تعتبر رد فعل بوتين الغاضب والمبالغ فيه شارة فخر.

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