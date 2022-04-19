الحكم على حنين حسام فتاة “تيك توك” والقاضي يجعلها تبكي بطريقة هستيرية!

وطن– أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية فتاة “تيك توك” الشهيرة، حنين حسام، وأصدرت الحكم النهائي بحقها.

رسالة شديدة اللهجة

وعاقبت المحكمة حنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

وشهدت الجلسة حضور أسرة فتاة “تيك توك”، والتي شعرت بتوتر شديد قبل صدور الحكم.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” المحلية، كواليس جلسة النطق بالحكم، وأشارت إلى أن القاضي ورئيس المحكمة وجه رسالة شديدة اللهجة للمتهمة.

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كلكم راع

وقال القاضي لحنين: “المحكمة اتخذت معكِ أقصى درجات الرأفة نظرًا لحداثة سنك. وليكون درسًا لك وعبرة لمن يتخذك مثالًا ليفعل هذه الأفعال المشينة”.

كما وجه القاضي رسالة إلى عائلة حنين: “على الأسر المصرية رعاية أبنائها لأنكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

ودخلت حنين في نوبة بكاء هستيرية بعد النطق بالحكم، فيما اقتربت عائلتها من قفص الاتهام لمواساتها بعد رفع الجلسة.

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سجن النساء

ولاحقاً، رحلت قوات الأمن في محكمة جنايات القاهرة، حنين حسام، إلى سجن النساء،

وكانت النيابة العامة قد اتهمت حنين بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن. وهما طفلتين لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات.

واستخدمت حنين الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي- لايكي.

فسق ودعارة

وتحمل فرصة حنين للفتيات في طياتها، بطريقة غير مباشرة، دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة.

حيث قامت حنين بدعوتهن على مجموعة تسمى لايكي الهرم، أنشأتها على هاتفها؛ ليلتقين فيه بالشباب، عبر محادثات مرئية.

وذلك بهدف إنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذى تم فرضه في جميع أنحاء العالم بسبب وباء كورونا؛ بقصد الحصول على نفع مادي.

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