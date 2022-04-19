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اغتصاب وذبح الصيدلانية ليلى رزق في مرحاض صيدليتها يهز لبنان!

مضى على وجود الصيدلية 25 عاماً

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
اغتصاب وذبح الصيدلانية ليلى رزق في مرحاض صيدليتها يهز لبنان! watanserb.com
المغدورة ليلى رزق

وطن– شهدت لبنان جريمة هزت البلاد، راح ضحيتها صيدلانية شابة (أم لثلاثة أطفال)، بعد العثور عليها مذبوحة في مقر عملها.

تضارب حول اغتصاب الضحية

وذكرت صحيفة لبنان 24، أن مجهولون أقدموا على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في صيدليتها ببلدة المروج قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

بينما ذكر موقع mtv أن الطبيب الشرعي بعد كشفه على الجثة أكد أن المغدورة لم تتعرض للاغتصاب.

كما أشار الموقع إلى أنه لا دافع سرقة خلف جريمة قتل ليلى رزق. وذلك بسبب عدم فقدان أي شيء من الصيدلية، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة لغاية الآن.

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قتل وسرقة

وكشف رئيس البلدية سمعان خرّاط في حديث لصحيفة “النهار” أن “المعلومات الأولية تشير إلى جريمتين، القتل والسرقة”.

وقال: “مضى على وجود الصيدلية أكثر من 25 عاماً في البلدة، ولم يصدر عن أصحابها إلّا الخير، والعمل مستنكر وهو الأول من نوعه، لكن نتمنى على الأجهزة الأمنية إظهار الحقيقة بسرعة”.

وذكرت معلومات أولية أن الصيدلانية رزق وجدت مذبوحة داخل مرحاض الصيدلية.

 

جريمة بربرية

وفي ذات السياق، أكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، القاضي بسام مولوي في تغريدة له عبر “تويتر” أن “ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة”.

وأردف: “أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة”.

وختم: “خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم ان اقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين”.

وتوجه المولوي بنفسه إلى المروج لمتابعة التحقيقات بالجريمة.

ووصف النائب ابراهيم كنعان الجريمة بالبربرية. وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “ما حصل في بلدة المروج المتنية من جريمة بربرية استهدفت الصيدلانية ليلى رزق بوحشية شكّلت اعتداءً صارخاً على قيمنا ومجتمعنا وأهلنا مرفوضة بكل المقاييس.  وتستدعي التحرّك الفوري والاستثنائي للأجهزة الامنية والقضائية لكشف المجرمين وانزال اقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم!”

إضراب

هذا وقد نعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، وكتب: “أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي  رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة”.

وتابع: “أتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة”.

ودعا سلوم الصيدليات إلى الاقفال اليوم من الثانية عشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، حداداً على مقتل الصيدلانية مطالباً بحماية زميلاتها.

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المصدرلبنان 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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