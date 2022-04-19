أُسر بحارة فخر الأسطول الروسي “موسكفا” تخرج عن طورها غاضبة: أين أبناؤنا؟!

وطن – طالب آباء البحارة “المفقودين” الذين كانوا على متن السفينة الروسية “موسكفا” قبل غرقها، الرئيس فلاديمبر بوتين بالكشف عن مصير أبنائهم قائلين:”أين أبناؤنا؟”

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” يريد الآباء من الكرملين أن يعترف بعدد الذين ماتوا عندما غرقت موسكفا وسط مزاعم بالتستر على الامر. حيث تصر موسكو على أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 514 تقريبًا.

ومع ظهور مقطع فيديو وصور مثيرة الليلة الماضية تُظهر اشتعال النيران في السفينة الحربية بعد الهجوم، نشر مسؤولو الكرملين أيضًا لقطات لمراسم مفترضة للناجين.

لكن يبدو أن المقطع تم التلاعب به بشكل أخرق. حيث ظهر نفس البحارة عدة مرات، وتشير أوراق الشجر إلى أن الفيلم تم تصويره في وقت مختلف من العام.

ووفقا للآباء، فإنهم يخشون أن يكون عدد القتلى على متن موسكفا 40 على الأقل ويمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير. في حين أشارت مصادر عسكرية غربية إلى أنه قد يكون بالمئات.

وضربت صواريخ كروز نبتون المضادة للسفن التي أطلقتها أوكرانيا جانب ميناء السفينة، واستهدفت محركاتها وأطلقت حريقًا يعمل بالوقود الدافع.

لكن موسكو تقول إن حريقًا على متن السفينة تسبب في انفجار ذخيرة وغرق السفينة أثناء سحبها في عاصفة.

وكانت السفينة مركز القيادة والسيطرة التابع للبحرية الروسية في البحر الأسود. حيث كانت تنسق الضربات الصاروخية على مدن في جنوب أوكرانيا.

والدة بحار: لم أجد ابني في المستشفى

ووصفت إيرينا شكريبتس ، التي كان ابنها إيجور طاهياً ، البحث عن أجنحة المستشفى المكتظة بالبحارة المصابين بحروق شديدة وقالت: نظرت إلى كل وجه محترق. لا أستطيع أن أخبرك كم كان الأمر صعبًا، لكنني لم أجد ابني.

وأضافت لم يكن هناك سوى 200 شخص في المستشفى وكان هناك أكثر من 500 شخص على متن السفينة. متسائلة أين البقية؟ لافتة أنها سألت قائد البحرية للحصول على معلومات لكنه قال: “لن أخبرك بأي شيء”.

من جانبه، قال ديمتري ، والد إيجور ، إن ابنه كان مجندًا ولم يكن ينبغي إرساله إلى منطقة حرب وتعهد بتكريس حياته لاكتشاف ما حدث.

وقال: “توقف قائد الطراد ونائبه عن التواصل بعد محاولتي توضيح تفاصيل الحادث. سألتهم مباشرة ، “لماذا أنتم الضباط على قيد الحياة وتوفي ابني المجند؟” أطلب من كل شخص غير خائف أو غير مبال أن ينشر هذا”.

وتابع قائلا: “الرجل الذي نُقل ابنه بهذه الطريقة الحقيرة لا يخاف شيئًا.”

العديد تم إدراجهم في عداد المفقودين

وقالت والدة بحار آخر إن العديد من أفراد الطاقم تم إدراجهم في عداد المفقودين، وليس الموتى، لتجنيب الكرملين الإحراج بسبب فقدان العديد من الأفراد.

وتابعت: “هناك قتلى، وهناك جرحى ، وهناك مفقودون. كان ابني يبكي عندما اتصل بي لأقول ما رآه. لقد كان مرعبا. من الواضح أن الجميع لم ينجحوا في الحياة. لقد فقد الكثير من أطرافه”.

مذيع روسي غاضب مما حدث لـ”موسكفا”

كما أثار مذيع تلفزيوني روسي تساؤلات حول موسكفا. حيث قال فلاديمير سولوفيوف: ‘اشرح لي كيف تمكنت من خسارته. لماذا لم تعمل طفايات حريقك؟ السفينة احترقت من الداخل الى الخارج.”

وتابع قائلا: “في الليلة الماضية، قال الضابط السابق في البحرية الملكية الأدميرال كريس باري إن موسكفا لم يكن جاهزًا بشكل صحيح للعمل”، وأشار إلى أنه كان من الممكن احتواء النيران الداخلية”.

ونظرًا لأن السفينة الحربية شُيدت في أوكرانيا، فقد يكون مهاجموها قادرين على دراسة مخططاتها، حيث تشترك سفينتها الشقيقة، الموضوعة في ميناء ميكولايف، في نفس التصميم.

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