الرئيسيةتقارير"مجتهد" يكشف: أمراء يُهرّبون حقيبة ملفات سرية لصحيفة أمريكية .. ماذا بداخلها!
تقارير

“مجتهد” يكشف: أمراء يُهرّبون حقيبة ملفات سرية لصحيفة أمريكية .. ماذا بداخلها!

"ما بها قد يكتب نهاية محمد بن سلمان"

باسل النجار
كتب باسل النجار
مجتهد
أُمراء آل سعود

وطن – قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، “مجتهد”إن مجموعة من أمراء آل سعود هربوا “حقيبة” تحوي مستندات حساسة جدا إلى خارج المملكة وأوصلوها لصحيفة أمريكية كبرى.

وذكر مجتهد في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن حقيبة تتضمن معلومات وتسجيلات ومقتنيات حساسة جدا وسرية تم تهريبها خارج السعودية.

وأوضح المغرد الشهير أن الملفات والمقتنيات السرية داخل تلك الحقيبة المزعومة، تتضمن طريقة قتل اللواء الفغم، وقضية خاشقجي.

كما تشمل بحسبه وضع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وكذلك عم محمد بن سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووضع الأمير تركي بن عبدالله.

وكذلك تضمن ملفات الحقيبة السرية ـ بحسب مجتهد ـ العلاقة مع كوشنر وقضايا أخرى.

وكشف مجتهد عمن يقف وراء تهريب تلك الحقيبة وقال:”الحقيبة هربها عدد من الأمراء وأنباء عن وصولها لإحدى الصحف الأمريكية الكبرى.”

وفي نهاية تغريدته، اشار مجتهد إلى أن المصدر الذي أمده بتلك التسريبات لم يسمح بنشر تفاصيل أخرى.

و”مجتهد” هو مغرد شهير معني بالشأن السعودي، ويتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر وسبق أن صدقت عدة تسريبات له بشأن الأسرة الحاكمة من آل سعود.

واتهم ناشطون “مجتهد” بإثارة الجدل عبر نشر مزاعم لا أساس لها من الصحة، وإسناده كل معلوماته لمصادر سرية.بينما سخر البعض مما ذكره ووصف تغريدته بأنها تصلح لأن تكون سيناريو لفيلم خيالي.

آخرون ذهبوا إلى القول بأن كل شيء جائز في مملكة ابن سلمان. مستشهدين بأحداث جنونية شهدتها المملكة منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم، منها اعتقال أمراء الأسرة الحاكمة واغتيال خاشقجي وتقطيعه.

اقرأ أيضاً: 

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

“مجتهد” يكشف كواليس تنحي “هادي” وإعلان مجلس القيادة الرئاسي عبر “عملية كذب”

تقارير

هل كَسَر بايدن تهميش محمد بن سلمان وهاتَفه لإعطائه أوامر ما يفعل حال غزو أوكرانيا؟

تقارير

“مجتهد” يتحدث عن تجهيزات في الديوان الملكي لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً

الهدهد

“مجتهد” يفجر مفاجأة بشأن الصاروخ الذي ضرب الدمام ويكشف عن موقع إطلاقه

تقارير

مجتهد يكشف: محمد بن سلمان يجهز أبراج منى لاستضافة المتعاونين الأفغان

تقارير

مجتهد يكشف الوعود التي قدمتها السعودية لقيس سعيد وهشام المشيشي تحت الإقامة الجبرية

تقارير

“مجتهد” يكشف: قيس سعيد تلقى هذيْن الوعدين من الإمارات والسعودية إذا نجح انقلابه في تونس

الهدهد

(مجتهد) كشف الأمر .. أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي

تقارير

“مجتهد” يكشف مفاجأة عن تعهد السعودية والإمارات بدعم مالي غير محدود لـ”عباس” لإنقاذ إسرائيل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا