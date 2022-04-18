“مجتهد” يكشف: أمراء يُهرّبون حقيبة ملفات سرية لصحيفة أمريكية .. ماذا بداخلها!

وطن – قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، “مجتهد”إن مجموعة من أمراء آل سعود هربوا “حقيبة” تحوي مستندات حساسة جدا إلى خارج المملكة وأوصلوها لصحيفة أمريكية كبرى.

حقيبة تتضمن معلومات وتسجيلات ومقتنيات عن:

– طريقة قتل الفغم

– قضية خاشقجي

– وضع محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز

– وضع تركي بن عبد الله

– العلاقة مع كوشنر

وقضايا اخرى الحقيبة هربها عدد من الأمراء وأنباء عن وصولها لإحدى الصحف الأمريكية الكبرى المصدر لم يسمح بنشر تفاصيل أخرى — مجتهد (@mujtahidd) April 18, 2022

وذكر مجتهد في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن حقيبة تتضمن معلومات وتسجيلات ومقتنيات حساسة جدا وسرية تم تهريبها خارج السعودية.

وأوضح المغرد الشهير أن الملفات والمقتنيات السرية داخل تلك الحقيبة المزعومة، تتضمن طريقة قتل اللواء الفغم، وقضية خاشقجي.

كما تشمل بحسبه وضع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وكذلك عم محمد بن سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووضع الأمير تركي بن عبدالله.

وكذلك تضمن ملفات الحقيبة السرية ـ بحسب مجتهد ـ العلاقة مع كوشنر وقضايا أخرى.

وكشف مجتهد عمن يقف وراء تهريب تلك الحقيبة وقال:”الحقيبة هربها عدد من الأمراء وأنباء عن وصولها لإحدى الصحف الأمريكية الكبرى.”

وفي نهاية تغريدته، اشار مجتهد إلى أن المصدر الذي أمده بتلك التسريبات لم يسمح بنشر تفاصيل أخرى.

و”مجتهد” هو مغرد شهير معني بالشأن السعودي، ويتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر وسبق أن صدقت عدة تسريبات له بشأن الأسرة الحاكمة من آل سعود.

واتهم ناشطون “مجتهد” بإثارة الجدل عبر نشر مزاعم لا أساس لها من الصحة، وإسناده كل معلوماته لمصادر سرية.بينما سخر البعض مما ذكره ووصف تغريدته بأنها تصلح لأن تكون سيناريو لفيلم خيالي.

آخرون ذهبوا إلى القول بأن كل شيء جائز في مملكة ابن سلمان. مستشهدين بأحداث جنونية شهدتها المملكة منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم، منها اعتقال أمراء الأسرة الحاكمة واغتيال خاشقجي وتقطيعه.

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