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طريقة سريعة لسلق البيض وتقشيره دون وضعه في الماء الساخن

"بخار الساخن يجعل البروتين من داخل بياض البيض ينكمش مما يسحبه بعيدًا عن غشاء القشرة"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طريقة سلق البيض وتقشيره بسهولة
طريقة سلق البيض وتقشيره بسهولة

وطن – شاركت كاثلين أشمور وهي من عشاق الطعام مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية طريقة سريعة لسلق البيض دون الحاجة إلى تغميسها في الماء الساخن.

وكاثلين، المعروفة على الإنترنت باسم Kat Can Cook، دائما ما تنصح متابعيها بهذه الحيلة لطهي البيض المسلوق.

طريقة سريعة

ووضعت أشمور ثماني بيضات في قدر بخاري داخل قدر فوق الموقد على نار عالية.

ثم تركت البيض ليتبخر لمدة تتراوح بين 12 إلى 14 دقيقة وإنتهت بانزلاق قشر البيض على الفور.

وهذه الخدعة أثبتت نجاعتها لأن البخار الساخن يجعل البروتين من داخل بياض البيض ينكمش، مما يسحبه بعيدًا عن غشاء القشرة.

وقد نشرت كاثلين هذه الطريقة على حسابها الخاص على التيك توك. حيث تلقت أكثر من 96000 مشاهدة والعديد من التعاليق من زملائها.

حيث قال أحدهم “لماذا لم أجرب هذه الطريقة من قبل؟ سأجربها غدا”.

طريقة أخرى

كما كشف طباخ آخر طريقة أخرى – لا تأخذ الكثير من الوقت – حول كيفية تقشير البيض المسلوق، حيث قال إنه يجد أنه من الأسهل تقشير البيض بعد رجّه في وعاء.

وقال الطباخ، الذي نشر هذه الطريقة على صفحة Budget Friendly Meals Australia على الفيسبوك إنه يضع البيض المسلوق في وعاء مع الغطاء قبل أن يحركهم معًا “برفق”، مما يسهل عملية إزالة قشرة البيض.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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