موعد مباراة برشلونة وقادش والقناة الناقلة في منافسات الدوري الإسباني

وطن – يستضيف ملعب “الكامب نو” مباراة برشلونة وقادش، الإثنين، في إطار منافسات الأسبوع ال32 من الدوري الإسباني الممتاز بعد إقصائه الأخير أمام فرانكفورت من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة برشلونة وقادش

وستنطلق صافرة بدء مباراة برشلونة أمام قادش في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

من تدريبات الفريق هذا الجمعة pic.twitter.com/0DyftVkcsY — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 15, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر ” القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وقادش في منافسات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، الرياضية الناقل الحصري لكافة المباريات في الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

التركيز على مواجهة الاثنين ضد قادش pic.twitter.com/CzKcytqHa7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 16, 2022

وستنقل مجريات أحداث اللقاء عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة بين برشلونة وقادش، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

وفشل فريق برشلونة “البلوغرانا” في تحقيق طعم الفوز في أخر ثلاثة مباريات في الدوري الإسباني، فقد تعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في مباراة أخرى.

كما وخسر فريق قادش 11 مباراة من أصل 13 مباراة، خاضها الفريق خارج ميدانه أمام الفريق المنافس برشلونة في منافسات الليغا الإسبانية، إلا أن أخر زيارة له إلى ملعب الكامب نو تعادل مع الفريق الكتالوني بهدف لكليهما في موسم عام 2021.

ولم يخسر برشلونة في آخر 15 مباراة في الدوري الممتاز، فقد حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات، كما أن أخر مرة حقق فيها الفريق 8 انتصارات متتالية كان في يناير عام 2019 تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردي.

وجاء فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما جاء منافسه قادش في المركز الثامن عشر من الترتيب، برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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