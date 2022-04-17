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رياضة

ماغواير يثير السخرية بعد إصابة زميله بوغبا بنزيف في الرأس (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ماغواير والتسبب في إصابة بوغبا watanserb.com
ماغواير والتسبب في إصابة بوغبا

وطن – أثار النجم الإنجليزي هاري ماغواير سخرية النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببه في إصابة زميله الفرنسي بول بوغبا بجرح في الرأس، خلال المباراة الأخيرة أمام نوريتش سيتي في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري ماغواير وإصابة بوغبا

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو والصور، لقائد مانشستر يونايتد ماغواير الذي تسبب في إصابة زميله الفرنسي بوغبا، بنزيف في الرأس. خلال محاولته إبعاد الكرة عن شباك مرماه أثناء تنفيذ فريق الخصم نوريتش سيتي ضربة ركنية.

وأظهرت خلال الصور والفيديوهات الملتقطة، محاولة ماغواير ضرب الكرة بالرأس، إلا أن قدمه أثناء محاولته اصطدمت في رأس زميله الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. ليسقط على إثرها اللاعب على الأرض بسبب تلك الإصابة.

كما وأوضحت الكاميرات الغضب الذي أظهر على وجه بوغبا، بسبب النزيف الذي تسبب به زميله الإنجليزي وقائد فريق الشياطين الحمر هاري ماغواير. قبل أن يتدخل الفريق الطبي لإسعافه مع قرار الحكم إيقاف المباراة.

أغلى مدافع في العالم

وكان نادي مانشستر يونايتد قد ضم المدافع الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة ضخمة في موسم عام 2019، قادماً من صفوف فريق ليستر سيتي ” الثعالب”. وقد وبلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون بذلك أغلى مدافع على مستوى العالم وفق تقارير إنجليزية.

ويثير الإنجليزي ماغواير الانتقادات والسخرية الواسعة من قبل جماهير مانشستر يونايتد وعشاق كرة القدم، بسبب تراجع مستواه مع الفريق. إلى جانب ارتكابه العديد من الأخطاء كان أبرزها إحراز هدف داخل شباك مرمى الشياطين الحمر هذا الموسم.

كما وأشارت تقاير صحيفة إنجليزية، عن وجود خلاف داخل فريق مانشستر يونايتد على إشارة قيادة الفريق بين هاري ماغواير وكريستيانو رونالدو، ولكن اللاعب قد نفى صحة تلك الأنباء.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز الثمين في المباراة التي شهدت تألق الدون رونالدو بعد تسجيله الهاتريك داخل مرمى نظيره نوريتش، لينتهي نتيجة اللقاء بين كلا الفريقين 3-2.

واحتل فريق اليونايتد المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع توتنهام المؤهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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