ماغواير يثير السخرية بعد إصابة زميله بوغبا بنزيف في الرأس (شاهد)

وطن – أثار النجم الإنجليزي هاري ماغواير سخرية النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببه في إصابة زميله الفرنسي بول بوغبا بجرح في الرأس، خلال المباراة الأخيرة أمام نوريتش سيتي في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو والصور، لقائد مانشستر يونايتد ماغواير الذي تسبب في إصابة زميله الفرنسي بوغبا، بنزيف في الرأس. خلال محاولته إبعاد الكرة عن شباك مرماه أثناء تنفيذ فريق الخصم نوريتش سيتي ضربة ركنية.

وأظهرت خلال الصور والفيديوهات الملتقطة، محاولة ماغواير ضرب الكرة بالرأس، إلا أن قدمه أثناء محاولته اصطدمت في رأس زميله الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. ليسقط على إثرها اللاعب على الأرض بسبب تلك الإصابة.

كما وأوضحت الكاميرات الغضب الذي أظهر على وجه بوغبا، بسبب النزيف الذي تسبب به زميله الإنجليزي وقائد فريق الشياطين الحمر هاري ماغواير. قبل أن يتدخل الفريق الطبي لإسعافه مع قرار الحكم إيقاف المباراة.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد ضم المدافع الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة ضخمة في موسم عام 2019، قادماً من صفوف فريق ليستر سيتي ” الثعالب”. وقد وبلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون بذلك أغلى مدافع على مستوى العالم وفق تقارير إنجليزية.

ويثير الإنجليزي ماغواير الانتقادات والسخرية الواسعة من قبل جماهير مانشستر يونايتد وعشاق كرة القدم، بسبب تراجع مستواه مع الفريق. إلى جانب ارتكابه العديد من الأخطاء كان أبرزها إحراز هدف داخل شباك مرمى الشياطين الحمر هذا الموسم.

Paul Pogba was NOT happy with Harry Maguire after he kicked him in the head 😠

Ronaldo the peacemaker calmed things down 😬 pic.twitter.com/z6p3gB6mZU

— MailOnline Sport (@MailSport) April 16, 2022