ماغواير يثير السخرية بعد إصابة زميله بوغبا بنزيف في الرأس (شاهد)

وطن – أثار النجم الإنجليزي هاري ماغواير سخرية النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببه في إصابة زميله الفرنسي بول بوغبا بجرح في الرأس، خلال المباراة الأخيرة أمام نوريتش سيتي في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري ماغواير وإصابة بوغبا

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو والصور، لقائد مانشستر يونايتد ماغواير الذي تسبب في إصابة زميله الفرنسي بوغبا، بنزيف في الرأس. خلال محاولته إبعاد الكرة عن شباك مرماه أثناء تنفيذ فريق الخصم نوريتش سيتي ضربة ركنية.

مش معقول عصبية بوغبا ع هاري ماغواير … علماً بأن ضربه لك ماكان متعمد الواضح والمتوقع ان لعيبة مانشستر ماعندهم احترام لقائد الفريق حتى لو كان اللعب نكبه pic.twitter.com/ptE4fNGyV8 — المايسترو (@XXfoxXX123) April 16, 2022

وأظهرت خلال الصور والفيديوهات الملتقطة، محاولة ماغواير ضرب الكرة بالرأس، إلا أن قدمه أثناء محاولته اصطدمت في رأس زميله الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. ليسقط على إثرها اللاعب على الأرض بسبب تلك الإصابة.

كما وأوضحت الكاميرات الغضب الذي أظهر على وجه بوغبا، بسبب النزيف الذي تسبب به زميله الإنجليزي وقائد فريق الشياطين الحمر هاري ماغواير. قبل أن يتدخل الفريق الطبي لإسعافه مع قرار الحكم إيقاف المباراة.

أغلى مدافع في العالم

وكان نادي مانشستر يونايتد قد ضم المدافع الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة ضخمة في موسم عام 2019، قادماً من صفوف فريق ليستر سيتي ” الثعالب”. وقد وبلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون بذلك أغلى مدافع على مستوى العالم وفق تقارير إنجليزية.

ويثير الإنجليزي ماغواير الانتقادات والسخرية الواسعة من قبل جماهير مانشستر يونايتد وعشاق كرة القدم، بسبب تراجع مستواه مع الفريق. إلى جانب ارتكابه العديد من الأخطاء كان أبرزها إحراز هدف داخل شباك مرمى الشياطين الحمر هذا الموسم.

Paul Pogba was NOT happy with Harry Maguire after he kicked him in the head 😠 Ronaldo the peacemaker calmed things down 😬 pic.twitter.com/z6p3gB6mZU — MailOnline Sport (@MailSport) April 16, 2022

كما وأشارت تقاير صحيفة إنجليزية، عن وجود خلاف داخل فريق مانشستر يونايتد على إشارة قيادة الفريق بين هاري ماغواير وكريستيانو رونالدو، ولكن اللاعب قد نفى صحة تلك الأنباء.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز الثمين في المباراة التي شهدت تألق الدون رونالدو بعد تسجيله الهاتريك داخل مرمى نظيره نوريتش، لينتهي نتيجة اللقاء بين كلا الفريقين 3-2.

واحتل فريق اليونايتد المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع توتنهام المؤهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

( المصدر: وطن + تويتر)

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