جدول ترتيب الدوري الألماني 2022 بعد اكتساح بوروسيا دورتموند فريق فولفسبورغ

وطن – نجح فريق بوروسيا دورتموند في تقليص فارق النقاط مع متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بايرن ميونخ، بعد فوزه العريض على منافسه فولفسبورغ بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال30.

وافتتح أصحاب الأرض دورتموند أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24 عن طريق توم أليكساندر روث، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال26 من توقيع اللاعب أكسيل فيتسل.

وسجل النجم مانويل أكانجي الهدف الثالث لصالح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة ال28، وفي الدقيقة ال34 أحرز اللاعب إمري تشان الهدف الرابع للفريق.

Six goals and sunshine for @BlackYelllow at Signal Iduna Park. ☀️⚽

6-1 #BVBWOB pic.twitter.com/556P7jKRZR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2022