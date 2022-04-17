جدول ترتيب الدوري الألماني 2022 بعد اكتساح بوروسيا دورتموند فريق فولفسبورغ

وطن – نجح فريق بوروسيا دورتموند في تقليص فارق النقاط مع متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بايرن ميونخ، بعد فوزه العريض على منافسه فولفسبورغ بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال30.

بوروسيا دورتموند واكتساح فولفسبورغ

وافتتح أصحاب الأرض دورتموند أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24 عن طريق توم أليكساندر روث، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال26 من توقيع اللاعب أكسيل فيتسل.

وسجل النجم مانويل أكانجي الهدف الثالث لصالح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة ال28، وفي الدقيقة ال34 أحرز اللاعب إمري تشان الهدف الرابع للفريق.

Six goals and sunshine for @BlackYelllow at Signal Iduna Park. ☀️⚽ 6-1 #BVBWOB pic.twitter.com/556P7jKRZR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2022

كما وأحرز النرويجي إرلينغ هالاند المهدد بالرحيل عن فريق دورتموند الصيف المقبل، هدفين في الدقيقتين ال38 وال54.

دورتموند والتفوق على فولفسبورغ

وجاء الهدف الوحيد لفريق فولفسبورغ في الدقيقة ال81 من توقيع اللاعب بوت باكو، لتنتهي المباراة بسداسية ثمينة مقابل هدف يتيم.

كما وتفوق فريق بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة فقط والاستحواذ على الكرة داخل الملعب بنسبة 60%.

على عكس فريق فولفسبورغ الألماني الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة استحواذه إلى 40%.

ترتيب الدوري الألماني

ويعتلي فريق بايرن ميونخ “البافاري” صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، كما ويليه بفارق 6 نقاط الوصيف بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

وآتى فريق ليفركوزن في ثالث الترتيب برصيد 52 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق أر بي لايبزيغ بفارق نقطة واحدة برصيد 51 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق فرايبورغ بنفس الرصيد من النقاط في المركز الخامس.

More ups and downs expected tomorrow. 🙃↕️ Here's how things look after today's action in #BLmatchday 3️⃣0️⃣ 📈 pic.twitter.com/nPFrQ2w4fb — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2022

كما وجاء في المركز السادس فريق كولن برصيد 46 نقطة، ويليه في المركز السابع فريق هوفنهايم برصيد 44 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز الثامن فريق يونيون برلين بنفس رصيد النقاط.

وفي المركز الثامن فريق ماينتس برصيد 39 نقطة، متساوياً مع عاشر جدول الترتيب فريق آينتراخت فرانكفورت بنفس الرصيد لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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