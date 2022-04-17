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الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدخل مرحلة جديدة من الرعب نهاية الأسبوع.. ماذا سيحدث؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
الغزو الروسي لأوكرانيا مرحلة جديدة watanserb.com
روسيا قد تبدأ في إعادة قواتها إلى أوكرانيا في غضون اليومين المقبلين

وطن – يخشى كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، أن تبدأ روسيا المرحلة التالية من غزو أوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع.

الغزو الروسي ومرحلة جديدة من الرعب

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار dailystar” يعتقد خبيران أن روسيا قد تبدأ في إعادة قواتها إلى أوكرانيا في غضون اليومين المقبلين، بعد انسحابها من كييف قبل أسبوعين.

ويمكن أن يبدأ الهجوم الجديد، قبل أن تتاح للقوات الروسية فرصة لإعادة تجميع صفوفها، حسب ما أوردته شبكة “إن بي سي نيوز”.

ومن جانبه حذر وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا”، في وقت سابق من اقتراب هجوم جديد وقال للصحفيين: “فازت أوكرانيا في معركة كييف. والآن معركة أخرى قادمة: معركة دونباس”.

وقال مسؤول دفاعي كبير أيضا، إنه من المتوقع أن تحاول القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية بين “دونباس” وبقية البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الأنباء أن قوات بوتين بدأت بالفعل في نقل أسلحة ومعدات إلى غرب روسيا، جاهزة للمعركة.

زيلينسكي يضغط على الغرب لإمداده بالسلاح

وفي غضون ذلك، لا تزال أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أسلحة. حيث عرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي طائرات شحن على الحلفاء الغربيين لمساعدتهم في إرسال الإمدادات.

وقال “زيلينسكي” إنه شعر بالإحباط من قيام القادة الغربيين بطرح أسئلة متكررة حول الأسلحة المطلوبة.

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وذكر لصحيفة The Atlantic: “لديك هذه الأسلحة ونحن نعرف مكان تخزينها. هل يمكنك إعطائها لنا؟”

وتابع موضحا: “نحتاج إلى مركبات مدرعة على سبيل المثال. وليس واحدة في اليوم. نحتاج من 200 إلى 300 يوميًا. هذه ليست سيارات أجرة شخصية بالنسبة لي فقط ؛ يحتاج جنودنا إلى النقل.”

وأوضح الرئيس الأوكراني أن “الرحلات الجوية لأجل إحضار هذه الأسلحة متوفرة، ويمكن تنظيم كل شيء ويمكننا القيام بكل الخدمات اللوجستية.”

أهداف الحرب الروسية على أوكرانيا

وتقول “ديلي ستار” إنه قد يشير هجوم جديد إلى إعادة تحديد أهداف الحرب الروسية، حيث ينصب تركيز بوتين الآن على قهر المقاطعات الشرقية فقط بدلاً من أوكرانيا ككل.

وهذا ـ بحسب الصحيفة ـ من شأنه أن يعرض القوات الأوكرانية في الأجزاء الشرقية من البلاد لخطر أكبر من التغلب عليها.

وشهدت “دونباس” قتالًا متقطعًا منذ 2014، وقتل أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن.

وزعم بوتين بشكل متكرر أن كييف ترتكب إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في المنطقة، كسبب وراء غزوه لأوكرانيا.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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