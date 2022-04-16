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نشر صور 3 ضباط من قتلة ريجيني لأول مرّة .. إيطاليا تصعد ضد السيسي (شاهد)

نشرتها محامية أسرة الناشط الإيطالي

باسل النجار
كتب باسل النجار
نشر صور 3 ضباط مصريين من قتلة ريجيني watanserb.com
جوليو ريجيني

وطن – في تصعيد خطير من إيطاليا ضد نظام عبدالفتاح السيسي، فيما يخص ملف الناشط الإيطالي جوليو ريجيني، تم نشر صور 3 ضباط مصريين من المتهمين بقتل ريجيني لأول مرة.

نشر صور 3 ضباط مصريين من قتلة ريجيني

جوليو ريجيني هو طالب وباحث شاب إيطالي قتل في مصر بين تاريخ اختفائه في 25 يناير 2016، والعثور على جثته مشوهة في صباح 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر.

هذه الصور التي أظهرت الضباط المصريين المتهمين بقتل ريجيني لأول مرة، نشرتها محامية أسرة الناشط الإيطالي الذي قتل في مصر بعد اختفائه لمدة قبل سنوات.

وبحسب محامية أسرة جوليو ريجيني، فإن الضباط هم آسر كمال محمد، مواليد 1968، يحمل كارنية شرطة رقم 5/89.

وحسام الدين حلمي، عقيد، مواليد عام 1968، ويحمل كارنيه شرطة رقم 270/1990

والضابط الثالث هو شريف مجدي عبد العال، مواليد 1984. والضباط الثلاثة متهمون باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني.

“أليساندرا باليريني” محامية عائلة ريجيني، نشرت صور الضباط الثلاثة على صفحتها بفيسبوك وعلقت:”نحن نعرف من هم، ونعرف وجوههم ومقدار الضرر الذي يمكنهم القيام به.”

وتابعت:”نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. دعونا لا نمنحهم الفرصة للاختباء خلف جبنهم المتغطرس مرة أخرى.”

ريجيني كان طالب الفلسفة لدرجة الدكتوراه في كلية “جيرتون” بجامعة “كامبريدج” وباحث في مواضيع اتحادات العمال المستقلة. وقدم إلى مصر عام 2016 لأجراء أبحاث ودراسات تتعلق بدراسته.

وفي 3 فبراير 2016 تحديدا، تم العثور على جثة “ريجيني” في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية.

وكانت جثته مشوهة وظهر عليها آثار تعذيب مروع، حتى أنه اقتلعت أظافر يديه وأقدامه.

كما وجد في جسده أكثر من 20 كسرا في العظام بينهم 7 كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه.

واشتبهت الأجهزة الأمنية الإيطالية بعد الحادث في حكومة عبد الفتاح السيسي وتورطها بقوة في مقتل ريجيني بسبب أنشطته البحثية وميوله السياسية اليسارية.

ويأتي ذلك على الرغم من أن نظام السيسي ينفي ذلك. ويزعم أن عملاء سريين منتمين للإخوان نفذوا تلك الجريمة لإحراج نظام السيسي.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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