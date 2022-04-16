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رياضة

ميلان يستعيد الصدارة وإنتر يطارده.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال ميلان بعد الفوز على جنوى في الدوري الإيطالي watanserb.com
ميلان واستعاد صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على جنوى

وطن – استعاد فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه النظيف على جنوى، وانتصار حامل اللقب إنتر ميلان أمام منافسه سبيزيا، في إطار منافسات الجولة ال33 من الدوري الممتاز.

ميلان والفوز النظيف على جنوى

ونجح فريق ميلان من تحقيق الفوز المهم على منافسه جنوى بهدفين نظيفين دون مقابل، وقد جاء أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 عن طريق اللاعب رفائيل لياو. كما وسجل النجم جونيور ميسياس الهدف الثاني لصالح فريق ميلان في الدقيقة ال87.

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض ميلان على نظيره جنوى طيلة مجريات اللقاء، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات فقط، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى.

كما وجاءت نسبة استحواذ فريق ميلان على الكرة داخل أرضية الملعب ب60%، بينما جاء نسبة استحواذ الفريق الضيف جنوى 40%.

ثلاثية إنتر ميلان في شباك سبيزيا

وفاز فريق إنتر ميلان على سبيزيا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” الممتاز.

وسجل فريق إنتر أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال31 عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال72. من توقيع لاوتارو مارتينيز، وأحرز أليكسيس سانشيز في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل.

كما وجاء هدف فريق سبيزيا الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال88. عن طريق اللاعب جيوليو ماجيوري.

وشهد اللقاء تفوق فريق إنتر في المباراة على سبيزيا على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 23 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 10 تسديدات في المباراة.

ترتيب الدوري الإيطالي

واعتلى فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، كما ويليه جاره حامل اللقب السابق إنتر في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

كما وجاء فريق نابولي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وآتى فريق يوفنتوس في المركز الرابع. برصيد 62 نقطة، وفي المركز الخامس جاء فريق روما برصيد 57 نقطة.

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 66 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع فريق فيورنتينا برصيد 53 نقطة.

وجاء فريق أتالانتا في المركز الثامن برصيد 51 نقطة. ويليه في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر آتى فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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