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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة ريال مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه إشبيلية، الأحد، في قمة منافسات الأسبوع ال32 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان”.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وستنطلق الأمسية الكروية بين ريال مدريد وإشبيلية في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة بين ريال مدريد والمستضيف إشبيلية كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد وإشبيلية في قمة منافسات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وإشبيلية

وفشل فريق إشبيلية تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات ضد منافسه ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، فقد تلقى الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة. وهي أسوأ حصيلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز.

كما وفاز المتصدر فريق ريال مدريد في آخر مباراتين خارج ميدانه، أمام نظيره إشبيلية في منافسات الدوري الممتاز وحافظ فيها على شباكه النظيفة.

ويعد الفريق الملكي ثالث فريق في تاريخ الدوري يحقق ثلاثة انتصارات متتالية، على ملعب إشبيلية من دون تلقي أي أهدف بعد برشلونة وسلتا فيغو.

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، كما وجاء منافسه إشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة. متساوياً بذلك مع الوصيف برشلونة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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