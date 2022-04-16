موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه إشبيلية، الأحد، في قمة منافسات الأسبوع ال32 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان”.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وستنطلق الأمسية الكروية بين ريال مدريد وإشبيلية في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة بين ريال مدريد والمستضيف إشبيلية كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد وإشبيلية في قمة منافسات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وإشبيلية

وفشل فريق إشبيلية تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات ضد منافسه ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، فقد تلقى الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة. وهي أسوأ حصيلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز.

كما وفاز المتصدر فريق ريال مدريد في آخر مباراتين خارج ميدانه، أمام نظيره إشبيلية في منافسات الدوري الممتاز وحافظ فيها على شباكه النظيفة.

ويعد الفريق الملكي ثالث فريق في تاريخ الدوري يحقق ثلاثة انتصارات متتالية، على ملعب إشبيلية من دون تلقي أي أهدف بعد برشلونة وسلتا فيغو.

All sights set on Madrid! 😤 pic.twitter.com/hAGduGiVUm — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 14, 2022

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، كما وجاء منافسه إشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة. متساوياً بذلك مع الوصيف برشلونة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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