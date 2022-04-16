“موسكفا” على متنه رؤوس نووية .. “CIA” تحذر من كارثة قد يُقدم عليها بوتين

وطن – حذر مدير وكالة المخابرات المركزية “CIA” من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يستخدم سلاحًا نوويًا “منخفض القوة” في عملية يائسة لحفظ ماء الوجه لانتزاع ما يشبه “الانتصار” من حملة روسيا الكارثية في أوكرانيا.

وقال “وليام بيرنز” إن بوتين قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية بدافع “اليأس.. بالنظر إلى الانتكاسات التي واجهوها حتى الآن”. لكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه لم ير “دليلًا عمليًا” على هذا أو إذا كان الكرملين يفكر في مثل هذه الخطوة.

وقال “بيرنز” الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا، إن إدارة بايدن كانت “قلقة للغاية” بشأن هذا الاحتمال طوال حرب الأسابيع السبعة وحذر من أن “لا أحد منا يمكنه أن يتعامل مع التهديد باستخفاف”.

ويشار إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة، هي رؤوس حربية أصغر يمكن إطلاقها من خط المواجهة بقذائف الهاون أو انفجارها مثل اللغم.

وتم تصميم هذه الأسلحة التكتيكية، التي تمتلك روسيا مخزونا كبيرًا منها ، لإنتاج انفجار أصغر بكثير من الرؤوس الحربية النووية التقليدية المرتبطة عادةً بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من احتمال أن تكون “موسكفا” سفينة القيادة الروسية في البحر الأسود التي غرقت، قد حملت رأسين نوويين إلى الأعماق فيما يمكن أن يتحول إلى حادث “السهم المكسور” – كلمة عسكرية أمريكية عامية تتعلق بحادث يتعلق بأسلحة نووية.

وردا على أسئلة بعد إلقاء خطاب في معهد جورجيا للتكنولوجيا، الخميس، حذر “بيرنز” أيضًا من أن بوتين “غارق في مزيج قابل للاشتعال من المظالم والطموح وانعدام الأمن لعقود”.

وقال إن الرئيس الروسي يعتقد أن الولايات المتحدة “استغلت” الضعف الروسي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتمسكت بمظالمها مع الغرب. حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

لكنه جادل بأن عمل المخابرات الأمريكية الذي كشف نوايا الرجل الروسي القوي قبل بدء الحرب، أعاق قدرة بوتين على التستر على “الوحشية الفظة” لرجال موسكو في أوكرانيا على غرار مشاهد التسعينيات من الشيشان.

الحرب انتقلت إلى “مرحلة مختلفة”

كما أكد “بيرنز” ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في الأيام الأخيرة، أن الحرب انتقلت إلى “مرحلة مختلفة” بعد انسحاب القوات الروسية من المناطق الشمالية حول كييف وتشرنيهيف.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن قوات بوتين تحتشد الآن على الجانب الشرقي لأوكرانيا، وتخطط لشن هجوم جديد على منطقة دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الموالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

وتم تصوير الهجوم الجديد على أنه فرصة أخرى لبوتين، لحفظ ماء وجهه بشأن الغزو الفاشل من خلال إعلان النصر في المناطق الشرقية الانفصالية في أوكرانيا.

هذا وغرق طراد “موسكفا”، وهو طراد صاروخي موجه من الحقبة السوفيتية ، بالقرب من ميناء “سيفاستوبول”، الخميس، بعد أن قالت أوكرانيا إنها ضربت السفينة بصاروخين من نوع كروز، مما تسبب في غرقها.

واعترفت روسيا بأن الناقلة غرقت بعد حريق وانفجار على متنها لكنها لم تذكر سبب الحريق.

طراد موسكفا مصمم لحمل رؤوس حربية

ميخايلو ساموس، مدير مركز أبحاث عسكري في لفيف؛ وأندريه كليمينكو محرر صحيفة “بلاك سي نيوز” وصحيفة Defense Express الأوكرانية، كلهم حذروا اليوم من أن طراد موسكفا مصمم لحمل رؤوس حربية يمكن أن تتناسب مع صواريخها الأسرع من الصوت P-1000 – المصممة لإخراج حاملات الطائرات الأمريكية.

وقال ساموس: “يمكن أن تكون على متن موسكفا رؤوس حربية نووية”. بينما دعا كليمنكو دول البحر الأسود الأخرى – تركيا ورومانيا وجورجيا وبلغاريا – إلى الإصرار على تفسير. أين هذه الرؤوس الحربية؟ أين كانوا عندما انفجرت الذخيرة؟”.

وفي الوقت نفسه ، قالت شركة Defense Express إنها أجرت مقابلات مع خبراء ، بما في ذلك المصممون وضباط البحرية ، الذين قدموا بالإجماع وبشكل مستقل الإجابة التالية – هناك احتمال حقيقي أن السفينة الرئيسية المتضررة من أسطول البحر الأسود الروسي ربما كانت تحمل ذخائر نووية على متنها.

وأضافت الصحيفة: “هل توجد ذخائر نووية على ظهر السفينة دائمًا أم يتم تحميلها بأمر خاص فقط؟”.

“كارثة نووية”

وانتشرت التكهنات حول كارثة نووية مع استمرار التساؤلات حول طاقم موسكفا المكون من 510 أفراد ، والذين لم يتم التعرف على مصيرهم إلى حد كبير منذ قصف السفينة وسط توقع وفاة المئات في الانفجار على متنها.

حتى الآن، لم يتم رصد سوى حوالي 50 من أفراد الطاقم – بعد أن التقطتهم سفينة تركية – مع نقل 14 آخرين إلى ميناء سيفاستوبول ، تاركين حوالي 450 شخصًا مصائرهم غير معروفة.

فيما تدعي روسيا أنها قامت بإجلاء الطاقم بأكمله، لكن مقطع فيديو تم تصويره في سيفاستوبول خلال الليل يظهر عشرات السيارات التي يُزعم أنها مملوكة للبحارة ما زالوا متوقفين في الميناء – مما يشير إلى أن أصحابها لم يعودوا لاستلامها.

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