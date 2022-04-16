حملة لمقاطعة فندق توليب المملوك للجيش المصري لتنظيمه مهرجان موسيقى إسرائيلي

وطن – دشن ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمقاطعة “فندق توليب” المملوك للجيش المصري جنوب سيناء، عقب إعلانه عن استضافة استضافة حفل مهرجان موسيقى إسرائيلي.

وكانت شركة نابيا “Nabia” التي تنظم الحفل بالتشارك مع شركة We Grounded وهما شركتان إسرائيليتان، قالت إن الحفل سوف يكون ما بين 17 أبريل/نيسان 2022 و23 أبريل/نيسان 2022.

وقالت الشركة في دعايتها للحفل الذي جاء تحت عنوان “سيناء تنتظرنا”، إن الحفل سوف يكون في منتجع وسبا توليب بمدينة طابا.

وأضافت في إعلانها: “نبيا هو مهرجان موسيقي وفني يقود بمبادئ الوعي والإيجاز المشترك. وحرية التفكير في الاستقلال، والقيم البيئية. والروح الحرة والقبيلة متعددة الثقافات. على شواطئ البحر الأحمر المصري، يمكنك أن تجد راحة البال”.

حملة لمقاطعة فندق توليب

الإعلان تسبب بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل، حيث دشن الناشطون وسم “#مقاطعة_فندق_توليب”، صبوا فيه جام غضبهم من هذا الإجراء. مستنكرين كيف للجيش المصري أن يسمح باستقبال شركات إسرائيلية أماكن يمتلكها، داعي جموع لمصريين بمقاطعة الفندق.

وعبرت المغردة المصرية “فاطمة خالد” عن غضبها مما يحدث قائلة:” اكتبوا يا جماعة كله إلا ده بجد. احنا خلاص رمينا طوبة إننا نتحكم بالشكل الإنساني المنطقي زي باقي العالم، بس كله إلا إسرائيل ومايخصها. الواحد بيلعن سلسفين الامارات والامارتيين المعرصين، مش هنستحمل نبقى زيهم”.

#وقف_حفلات_الصهاينة#مقاطعة_فندق_توليب

اكتبوا يا جماعة كله إلا ده بجد، احنا خلاص رمينا طوبة إننا نتحكم بالشكل الإنساني المنطقي زي باقي العالم، بس كله إلا إسرائيل ومايخصها، الواحد بيلعن سلسفين الامارات والامارتيين المعرصين، مش هنستحمل نبقى زيهم — fatma khaled (@ftma5aled7) April 16, 2022

بينما قال المغرد “أحمد تيتو”:”مش بس تطبيع لا ده استفزاز وإهانة لدم الشهداء الي ارتقوا علي الارض سيناء الطاهرة”.

مش بس تطبيع لا ده استفزاز وإهانة لدم الشهداء الي ارتقوا علي الارض سيناء الطاهرة#التطبيع_خيانة#مقاطعة_فندق_توليب https://t.co/33cDWOj909 — Ahmed Tetto (@Ahmedtetto10) April 15, 2022

واستنكرت المغردة “مريم ياسر” الحدث قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما قال المغرد صاحب حساب” slasher”:”خلصنا من مؤتمر طفح علينا بارتي كامل”.

خلصنا من مؤتمر طفح علينا بارتي كامل #وقف_حفلات_الصهاينة — slasher (@mohh52) April 15, 2022

BDS تدعو لمقاطعة فندق توليب

دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS‎” إلى مقاطعة فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية وذلك بسبب سماحه لجهة إسرائيلية بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع.

وقالت الحملة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “ندعوكم لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل المصريين. والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وزادت: “كما نتوجّه لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.

كما عللت الحملة دعوتها قائلة: “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل/نيسان بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع”.

في حين تابعت: “يتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!”.