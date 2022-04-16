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حملة لمقاطعة فندق توليب المملوك للجيش المصري لتنظيمه مهرجان موسيقى إسرائيلي

اعتبر الحدث من المهرجانات المسيئة للمصريين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
حملة لمقاطعة فندق توليب بسبب تنظيم مهرجان نابيا في سيناء بمصر watanserb.com
مهرجان نابيا في سيناء بمصر

وطن – دشن ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمقاطعة “فندق توليب” المملوك للجيش المصري جنوب سيناء، عقب إعلانه عن استضافة استضافة حفل مهرجان موسيقى إسرائيلي.

وكانت شركة نابيا “Nabia” التي تنظم الحفل بالتشارك مع شركة We Grounded وهما شركتان إسرائيليتان، قالت إن الحفل سوف يكون ما بين 17 أبريل/نيسان 2022 و23 أبريل/نيسان 2022.

وقالت الشركة في دعايتها للحفل الذي جاء تحت عنوان “سيناء تنتظرنا”، إن الحفل سوف يكون في منتجع وسبا توليب بمدينة طابا.

وأضافت في إعلانها: “نبيا هو مهرجان موسيقي وفني يقود بمبادئ الوعي والإيجاز المشترك. وحرية التفكير في الاستقلال، والقيم البيئية. والروح الحرة والقبيلة متعددة الثقافات. على شواطئ البحر الأحمر المصري، يمكنك أن تجد راحة البال”.

حملة لمقاطعة فندق توليب

الإعلان تسبب بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل، حيث دشن الناشطون وسم “#مقاطعة_فندق_توليب”، صبوا فيه جام غضبهم من هذا الإجراء. مستنكرين كيف للجيش المصري أن يسمح باستقبال شركات إسرائيلية أماكن يمتلكها، داعي جموع لمصريين بمقاطعة الفندق.

وعبرت المغردة المصرية “فاطمة خالد” عن غضبها مما يحدث قائلة:” اكتبوا يا جماعة كله إلا ده بجد. احنا خلاص رمينا طوبة إننا نتحكم بالشكل الإنساني المنطقي زي باقي العالم، بس كله إلا إسرائيل ومايخصها. الواحد بيلعن سلسفين الامارات والامارتيين المعرصين، مش هنستحمل نبقى زيهم”.

بينما قال المغرد “أحمد تيتو”:”مش بس تطبيع لا ده استفزاز وإهانة لدم الشهداء الي ارتقوا علي الارض سيناء الطاهرة”.

واستنكرت المغردة “مريم ياسر” الحدث قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما قال المغرد صاحب حساب” slasher”:”خلصنا من مؤتمر طفح علينا بارتي كامل”.

BDS تدعو لمقاطعة فندق توليب

دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS‎” إلى مقاطعة فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية وذلك بسبب سماحه لجهة إسرائيلية بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع.

وقالت الحملة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “ندعوكم لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل المصريين. والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وزادت: “كما نتوجّه لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.

كما عللت الحملة دعوتها قائلة: “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل/نيسان بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع”.

في حين تابعت: “يتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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