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أيمن زيدان في كربلاء .. واللعنات على الصحابة و بني أمية ترافق جولته! (فيديو)

الفنان السوري عبّر عن سعادته وفرحته بالتواجد في كربلاء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أيمن زيدان في كربلاء watanserb.com
أيمن زيدان في كربلاء

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري الموالي للنظام أيمن زيدان خلال زيارته لكربلاء في العراق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “زيدان” خلال زيارته لما يسمونها “العتبات المقدسة” في كربلاء العراقية، حيث بدا سعيدا جدا برفقة بعض الإعلاميين العراقيين الذي وثقوا الزيارة.

وبحسب الفيديو، فإنه واثناء إبداء أيمن زيدان عن سعادته وفرحته بالتواجد في كربلاء. كان صوت شتم الصحابة وبني أمية أعلى من صوته في المكان.

لعن عمر وعثمان وبني أمية

وبحسب ما تم سماعه، فقد قام أحد المنشدين الشيعة بكيل اللعنات عبر مكبرات الصوت على “سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان”. وكذلك على بني أمية وخلافتهم.

وعلى الرغم من الهتافات والشعارات المسيئة للصحابة، عبر أيمن زيدان عن مدى سعادته بتواجده في مدينة كربلاء.

وقال زيدان تعبيراً عن فرحته بتلك الجولة: “أكبر من الكلمات. إحساس كتير خاص الآن. هلأ مو قادر عبر عن اللي عم نشوفه”.

غضب على مواقع التواصل من أيمن زيدان

وتداول الكثيرون المقطع الذي يوثق فضيحة زيدان وبدأوا بحملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم واستيائهم من الخطوة الطائفية والمسيئة لـ “جماعة أهل السنة” وهي الطائفة التي ينتمي إليها أساساً زيدان. قبل انحداره في مستنقع التنازلات والتملّق لكسب مزيد من الشهرة بوقوفه مع بشار أسد وميليشياته وكذلك الميليشيات الإيرانية.

في حين اشتهر الممثل أيمن زيدان بوقوفه العلني إلى جانب بشار أسد وميليشياته منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

كما استغل زيدان شهرته العربية والمحلية للدفاع عن الميليشيات وتزوير الحقائق مقابل بعض المكاسب المالية والإعلامية.

زيدان يعلن دعمه لـ”الأسد”

وبعد مرور عشرة أعوام على حرب الإبادة التي خاضها أسد ضد معظم الشعب السوري، استغل زيدان مسرحية الانتخابات المزوَّرة الأخيرة في حزيران الماضي، ليعبر عن أعلى مستويات التشبيح والتأييد لبشار أسد. حيث اعتبره البطل والمنقذ للوطن “الذي لا يطاق”.

كما قال آنذاك في لقاء مع (قناة سكاي نيوز عربية): “أنا سأدعم من بقي 10 سنوات لم يغادر سوريا. لم يهرب خارج سوريا، بقي متمترساً طوال الحرب. رغم أن المسلحين وصلوا إلى أعتاب دمشق”.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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