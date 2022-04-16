أكاديمي سعودي: ابن سلمان هنأ ملك الأردن بنجاح العملية متناسيا مخططه مع باسم عوض الله

وطن – استنكر الأكاديمي السعودي المعارض الدكتور ناصر بن سعيد الغامدي، تهنئة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لملك الأردن عبدالله بن الحسين، بنجاح العملية التي أجراها الأخير في ألمانيا.

ابن سلمان وملك الأردن

وكان الملك عبدالله بن الحسين، قد أجرى جراحة عاجلة في فرانكفورت بألمانيا، عقب تعرضه لانزلاق غضروفي، وبعد نجاح العملية هنأه عدة زعماء عرب بينهم محمد بن سلمان.

( يقتل القتيل ويمشي في جنازته)#مبس يهني ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية.

بعد أن فشلت العملية الإنقلابية عبر باسم عوض الله حسب تقرير BBC#قارن_فكر_استنتج

وتذكر أن الله لا يهدي كيد الخائين ولا يصلح عمل الكاذبين. pic.twitter.com/GuV4qe63NG — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 15, 2022

وعلق “الغامدي” على هذه التهنئة في تغريدة عبر حسابه بتويتر أحرج فيها ولي العهد. حيث ذكره بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها مستشاره المقرب منه باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق.

وكتب ما نصه:”يقتل القتيل ويمشي في جنازته، مبس يهني ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية.”

وتابع الأكاديمي السعودي:”بعد أن فشلت العملية الانقلابية عبر باسم عوض الله، حسب تقرير BBC.. قارن وفكر واستنتج وتذكر أن الله لا يهدي كيد الخائين ولا يصلح عمل الكاذبين.”

الملك عبدالله يجري عملية جراحية

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن عن تكلل العملية التي أجراها الملك عبدالله الثاني، بالنجاح.

وأشار بيان الديوان إلى أن العاهل الأردني سيقضي فترة راحة، قبل عودته إلى البلاد.

وجدير بالذكر أن باسم عوض الله، الرجل المحسوب على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسجون حاليا في سجون الأردن بتهمة قيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد النظام الحالي.

باسم عوض الله والانقلاب الفاشل

وكانت تقارير ذكرت أن السعودية حاولت التدخل لأطلقا سراح باسم عوض الله، وأن وفدا سعوديا زار الأردن خصيصا وقت أزمة “الفتنة” لأجل هذه المهمة.

ومؤخرا أعلن الأمير حمزة بن الحسين، تخليه عن لقب “الأمير” ما أكد أن الأزمة بينه وبين أخيه الملك لم تنتهي بعد، وأن بيان الاعتذار الذي صدر عن الأمير حمزة قبل فترة، يبدو أنه صدر تحت ضغط أو تهديد.

وتعيش الأردن حاليا أصعب أزماتها في ظل الانشقاقات داخل الأسرة الحاكمة. فضلا عن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد واكتمل بجائحة كورونا التي شلت العالم.

(المصدر: تويتر – وطن)