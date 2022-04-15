الرئيسيةالهدهدملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه...
الهدهد

ملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
ملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه (شاهد) watanserb.com
الملك عبدالله والملكة رانيا

وطن– نشرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، صورة جديدة للملك تعد الظهور الأول له بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة، السبت.

“الأغلى على قلبي”

الصورة التي نشرتها الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي بانستغرام ورصدتها (وطن) أظهرتها رفقة زوجها الملك عبدالله في المستشفى حيث يقضي فترة راحة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وعلقت زوجة ملك الأردن على الصورة التي ظهرت تحتضنه فيها بقولها: “الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.”

وتابعت: “وشكراً لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم.”

قد يهمك أيضا:

انزلاق غضروفي

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن، الأربعاء، تكلل العملية الجراحية التي أجراها الملك عبدالله الثاني، في فرانكفورت بألمانيا بالنجاح.

واحتاج عاهل الأردن لتدخل جراحي عاجل بعد إصابته بانزلاق غضروفي “ديسك” في منطقة العمود الفقري الصدري، بحسب ما أعلن بيان للديوان، السبت.

وكان الديوان كشف وقتها أنه سافر لألمانيا لأجل إجراء الجراحة اللازمة.

لماذا لم يجر الملك عبدالله العملية في الأردن؟

ورافق الملك عبدالله الثاني زوجته الملكة رانيا، وفريق أردني طبي شارك الطبيب الألماني في الجراحة وأشرف على سلامة الملك.

وكان الطبيب المقدم راكان اللوزي، الذي رافق عاهل الأردن كشف في تصريحات له، عن سبب عدم إجراء هذه الجراحة في الأردن.

وقال إنه يوجد طبيب واحد فقط على مستوى العالم هو من يقوم بها في ألمانيا وهو الأول عالميا بعدد الحالات.

قد يهمك أيضا:

معنويات مرتفعة

كما أشار “اللوزي” إلى إن بعض المعدات والأجهزة الطبية التي تم تطويرها مؤخرا بألمانيا، لم تحصل عليها الأردن بعد الأمر الذي استلزم إجراء العملية هناك.

وطمأن الطبيب المرافق للملك شعب الأردن على صحته ونجاح الجراحة. مؤكدا أنه بخير وعافية ومعنوياته مرتفعة.

ونقل الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، أن الملك عبدالله بن الحسين يقضي حاليا فترة راحة في ألمانيا قبل عودته للبلاد.

توترات غير مسبوقة

وشهدت الأردن مؤخرا توترات غير مسبوقة داخل الأسرة الحاكمة، بعد إعلان الأمير حمزة بن الحسين، تخليه عن لقب “أمير”.

الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات جديدة بعدم انتهاء الأزمة بين الملك وأخيه الأمير حمزة، وأن بيان الاعتذار السابق أجبر عليه حمزة أو صدر تحت ضغط.

وكانت قضية “الفتنة” في الأردن والتي اتهم فيها الأمير حمزة باتهامات نفاها أكثر من مرة، انتهت بوضعه تحت الإقامة الجبرية وحبس باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق.

المصدر: (وطن –انستجرام)

اقرأ أيضاً:

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عملية ملك الأردن: جراحة نادرة ولا يجريها إلا طبيب واحد بالعالم وتفاصيل تُكشف لأول مرة

الهدهد

الملكة نور الحسين تعترض على ترجمة مجلة أمريكية لكلمة “فتنة” وتؤكد أن خطاب اعتذار “حمزة” للملك تم تحت ضغوط

الهدهد

ملك الأردن عبدالله الثاني يخضع لعملية جراحية عاجلة .. ما هو وضعه الصحي؟!

الهدهد

الأمير حمزة بن الحسين يتخذ خطوة مفاجئة للجميع .. لماذا ترك لقب “الأمير”!؟

تقارير

“سامحني يا أخي الأكبر”.. الأمير حمزة يلتقي الملك عبدالله الثاني ويعتذر له

تقارير

تسريبات كريدي سويس .. غضب أردني مكتوم يظهر بعد كشف ثروة الملك عبدالله السرية

الهدهد

للتصدي للإرهاب والمهربين.. الملك الأردني يشارك في تمرين “ضربة الصقور” بالرصاص الحي (شاهد)

الهدهد

ثمن طائرتين ورثهما عن والده .. أول رد من ملك الأردن على التسريبات بشأن ثروته ببنوك سويسرا

الهدهد

“من هاشم 1” إلى “انتهى” .. ملك الأردن يوجه رسالة عبر اللاسلكي لقواته على الحدود السورية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)

فاندام يثير جنون تركي آل الشيخ ويصدم رامز جلال.. فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”

المناطق الزرقاء.. سر الأماكن التي يوجد فيها أطول الأشخاص عمراً وأكثرهم صحة

برودة اليدين.. هذا ما يحاول جسدك إخبارك به 

أكبر اختراق إلكتروني.. قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا عملات رقمية بقيمة 620 مليون دولار عبر لعبة!

كاتب سوري يتهم القائمين على مسلسل ” كسر عضم” بسرقته من هذا العمل

فضيحة “الكامب نو” تسببت في إقصاء برشلونة خارج الدوري الأوروبي (شاهد)

“بوابة الجحيم” تنفتح في بحيرة كاليفورنيا وتثير هلع السكان! (صور)

أسوشييتد برس تروي قصة الطفلة “فاطمة” من غزة.. انتظر أبواها 8 أعوام لإنجابها وتوفيت بسبب تعسف الاحتلال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا