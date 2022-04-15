حدث مؤسف في مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري المصري

وطن – شهدت نهاية مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، الخميس، في منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز، الحدث المؤسف بعد تعرض سائق حافلة فريق الاتحاد السكندري لجلطة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

سائق حافلة الاتحاد السكندري والجلطة القلبية

وقالت تقارير مصرية، بأن سائق حافلة فريق السكندري قد تعرض لجلطة قلبية مفاجئة مع نهاية أحداث مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، لينقل على وجه السرعة إلى أقرب المشافي من أجل إسعافه.

🟢 | مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يتمنى الشفاء العاجل لسائق حافلة الفريق الاول لكرة القدم أشرف اليمنى الذى تعرض لوعكه صحية اليوم ، داعين المولى عز و جل له بسرعة الشفاء 🙏 pic.twitter.com/V7XF23ePvk — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) April 15, 2022

وبينت تلك الوسائل، بأن فريق الاتحاد السكندري انتظر نحو ساعتين بعد نهاية المباراة أمام منافسه البنك الأهلي داخل الملعب، من أجل احضار سائق بديل.

فيما لم تكشف أي تفاصيل عن الحالة الصحية لسائق الفريق، بعد تعرضه لجلطة قلبية ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج برفقة طبيب الاتحاد السكندري.

تعادل الاتحاد والبنك الأهلي

وخيم التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بهدف لكليهما، على ملعب ” بتروسبورت”، في إطار منافسات الأسبوع ال14 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز نجم فريق البنك الأهلي ناصر منسي أولى أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة، كما وأدرك منافسه الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة ال64 من توقيع إبراهيم حسن.

أهداف مباراة البنك الأهلي 1-1 الاتحاد السكندري | الجولة 14 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/RI2Rg6yAsh — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 15, 2022

وشهدت المباراة تكافؤ الفرص بين فريق الاتحاد والبنك الأهلي طيلة المباراة، حيث وصل عدد تسديدات فريق السكندري إلى 13 تسديدة باتجاه شباك مرمى البنك الأهلي الذي وصل عدد تسديداته إلى 12 تسديدة في اللقاء.

كما ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية قادمة أمام حامل اللقب السابق الزمالك البيضاوي، في منافسات الأسبوع ال15 من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم. برصيد 15 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك برصيد 32 نقطة.

( المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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