بعد رفض عرضه لشراء تويتر .. إيلون ماسك يحرج الوليد بن طلال ونجل “الجبري” يدخل على الخط

وطن – بعد رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض مالك شركة “تيسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء “تويتر” مقابل 43 مليار دولار، وجه الأخير سؤالا محرجا لصاحب شركة “المملكة القابضة” حول حرية التعبير.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال، وهو من أكبر وأقدم المساهمين في الشركة، قد صرح في تغريدة على حسابه على تويتر الخميس إنه يرفض عرض ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال: “لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه. كوني وكون المملكة القابضة أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض”.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022