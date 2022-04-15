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بعد رفض عرضه لشراء تويتر .. إيلون ماسك يحرج الوليد بن طلال ونجل “الجبري” يدخل على الخط

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيلون ماسك الوليد بن طلال watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - الأمير السعودي الوليد بن طلال

وطن – بعد رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض مالك شركة “تيسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء “تويتر” مقابل 43 مليار دولار، وجه الأخير سؤالا محرجا لصاحب شركة “المملكة القابضة” حول حرية التعبير.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال، وهو من أكبر وأقدم المساهمين في الشركة، قد صرح في تغريدة على حسابه على تويتر الخميس إنه يرفض عرض ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال: “لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه. كوني وكون المملكة القابضة أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض”.

رد إيلون ماسك

ليرد “ماسك” على تغريدة الأمير الوليد قائلا برد محرج قائلا: مثير للاهتمام. سؤالان فقط ، إذا جاز لي ذلك. ما هو حجم تويتر الذي تمتلكه المملكة بشكل مباشر وغير مباشر؟. ما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي؟”.

الدكتور خالد الجبري

من جانبه، دخل الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري على الخط، ليلفت انتباه “ماسك” عن بعض الحقائق التي تعرض لها الأمير الوليد بن طلال.

وقال في رده على “ماسك”: “بعد أن تعرض للتعذيب والهز في حملة التطهير سيئة السمعة في فندق ريتز. كان على الوليد بن طلال التخلي عن 50٪ من المملكة القابضة على أنها “تسوية”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، لم يتمكن من السفر خارج المملكة العربية السعودية . وربما لا يتحكم في قرارات الاستثمار أو حتى حسابه على تويتر.”

شراء تويتر 

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد عرض الخميس شراء شركة تويتر بقيمة 43 مليار دولار. قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.

وردا على سؤال عن سبب تقديمه هذا العرض قال ماسك في مؤتمر في فانكوفر “أعتقد أن من المهم للغاية أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير”.

وكتب ماسك، وهو بالفعل ثاني أكبر مساهم في الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو، في رسالة إلى مجلس إدارتها الأربعاء “يملك تويتر إمكانات غير عادية. سأطلق لها العنان”. وجرى الإعلان عن العرض في إفصاح تنظيمي الخميس.

ينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38 في المئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل نيسان. والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من تسعة بالمئة الشركة.

إيلون مايك يرفض الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر

ورفض ماسك وهو أغنى رجل في العالم بثروة قدرها 273.6 مليار دولار وفقا لإحصاءات فوربس دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر هذا الأسبوع بعد الكشف عن حصته. وهي خطوة قال محللون إنها مؤشر على نيته الاستحواذ على الشركة حيث أن من شأن حصوله على مقعد في مجلس الإدارة أن يحد من حصته في الأسهم عند أقل من 15 بالمئة.

لم يقتنع المستثمرون على الفور،وتراوحت أسعار أسهم تويتر بين مستقرة ومنخفضة قليلا في منتصف نهار الخميس.

وقال البعض إن عرض ماسك يقلل من قيمة منصة التدوينات القصيرة التي أصبحت وسيلة عالمية للاتصال بالنسبة للأفراد العاديين وزعماء العالم.

ويدرس مجلس إدارة شركة تويتر الأمريكية لخدمات التدوين القصيرة اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة الخميس، في أعقاب عرض لم يتم الترحيب به من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم “حبة السم”، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.

وقالت بلومبرغ إن تويتر يمكن أن تعلن هذه الخطة، الجمعة على أقرب تقدير.

(المصدر: بلومبرغ / تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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