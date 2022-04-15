بعد رفض عرضه لشراء تويتر .. إيلون ماسك يحرج الوليد بن طلال ونجل “الجبري” يدخل على الخط

وطن – بعد رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض مالك شركة “تيسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء “تويتر” مقابل 43 مليار دولار، وجه الأخير سؤالا محرجا لصاحب شركة “المملكة القابضة” حول حرية التعبير.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال، وهو من أكبر وأقدم المساهمين في الشركة، قد صرح في تغريدة على حسابه على تويتر الخميس إنه يرفض عرض ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال: “لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه. كوني وكون المملكة القابضة أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض”.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects. Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

رد إيلون ماسك

ليرد “ماسك” على تغريدة الأمير الوليد قائلا برد محرج قائلا: مثير للاهتمام. سؤالان فقط ، إذا جاز لي ذلك. ما هو حجم تويتر الذي تمتلكه المملكة بشكل مباشر وغير مباشر؟. ما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي؟”.

Interesting. Just two questions, if I may. How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly? What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech? — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

الدكتور خالد الجبري

من جانبه، دخل الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري على الخط، ليلفت انتباه “ماسك” عن بعض الحقائق التي تعرض لها الأمير الوليد بن طلال.

وقال في رده على “ماسك”: “بعد أن تعرض للتعذيب والهز في حملة التطهير سيئة السمعة في فندق ريتز. كان على الوليد بن طلال التخلي عن 50٪ من المملكة القابضة على أنها “تسوية”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، لم يتمكن من السفر خارج المملكة العربية السعودية . وربما لا يتحكم في قرارات الاستثمار أو حتى حسابه على تويتر.”

After being tortured and shaken down at the infamous Ritz purge, @Alwaleed_Talal had to give up 50% of @Kingdom_KHC as a “settlement”. Since then, he hasn’t been able to travel outside Saudi Arabia and probably doesn’t control investment decisions or even his twitter account. — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) April 14, 2022

شراء تويتر

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد عرض الخميس شراء شركة تويتر بقيمة 43 مليار دولار. قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي بحاجة لأن تكون شركة خاصة لتنمو وتصبح منصة لحرية التعبير.

وردا على سؤال عن سبب تقديمه هذا العرض قال ماسك في مؤتمر في فانكوفر “أعتقد أن من المهم للغاية أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير”.

وكتب ماسك، وهو بالفعل ثاني أكبر مساهم في الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو، في رسالة إلى مجلس إدارتها الأربعاء “يملك تويتر إمكانات غير عادية. سأطلق لها العنان”. وجرى الإعلان عن العرض في إفصاح تنظيمي الخميس.

ينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38 في المئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل نيسان. والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من تسعة بالمئة الشركة.

إيلون مايك يرفض الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر

ورفض ماسك وهو أغنى رجل في العالم بثروة قدرها 273.6 مليار دولار وفقا لإحصاءات فوربس دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر هذا الأسبوع بعد الكشف عن حصته. وهي خطوة قال محللون إنها مؤشر على نيته الاستحواذ على الشركة حيث أن من شأن حصوله على مقعد في مجلس الإدارة أن يحد من حصته في الأسهم عند أقل من 15 بالمئة.

لم يقتنع المستثمرون على الفور،وتراوحت أسعار أسهم تويتر بين مستقرة ومنخفضة قليلا في منتصف نهار الخميس.

وقال البعض إن عرض ماسك يقلل من قيمة منصة التدوينات القصيرة التي أصبحت وسيلة عالمية للاتصال بالنسبة للأفراد العاديين وزعماء العالم.

ويدرس مجلس إدارة شركة تويتر الأمريكية لخدمات التدوين القصيرة اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة الخميس، في أعقاب عرض لم يتم الترحيب به من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم “حبة السم”، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.

وقالت بلومبرغ إن تويتر يمكن أن تعلن هذه الخطة، الجمعة على أقرب تقدير.

(المصدر: بلومبرغ / تويتر – وطن)