الرئيسيةالهدهدانتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)
الهدهد

انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)

لم تتضح دوافع انتحاره

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
انتحار النائب الأردني الأسبق معتصم العواملة watanserb.com
النائب الأردني الأسبق معتصم العواملة وجد ميتاً في مقبرة

وطن – أقدم نائب سابق في مجلس النواب الأردني على الإنتحار بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران .

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أنّ النائب السابق معتصم العواملة، توفي بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران .

وتفاعل أردنيون بموقع “تويتر”، مع الإعلان عن وفاة النائب السابق معتصم العواملة .

من جهته، نعى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الاسبق الدكتور معتصم العواملة، مقدماً التعازي باسمه واسم اعضاء مجلس النواب لآل الفقيد.

ولم تتضح دوافع انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بعد .

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

غضب في الأردن بعد كتابة اسم صحابي جليل على حاويات القمامة! (فيديو)

الهدهد

إياس الزمر .. انسحب رفضاً لمواجهة إسرائيلي في دبي وصحيفة سعودية: “انسحب خوفا”!

الهدهد

الملكة نور الحسين تعترض على ترجمة مجلة أمريكية لكلمة “فتنة” وتؤكد أن خطاب اعتذار “حمزة” للملك تم تحت ضغوط

تقارير

كيف أطفأت حرب أوكرانيا “روح رمضان” الاحتفالية في الشرق الأوسط وإفريقيا؟

حياتنا

الأردن.. جريمة قتل داخل مسجد أثناء صلاة الفجر والقاتل يدفع الثمن قبل وصول الشرطة!

حياتنا

أدهم نابلسي يختم القرآن ويحصل على إجازته برواية حفص عن عاصم (فيديو)

الهدهد

صورة تروج لـ”المثلية الجنسية” في منهاج رياض الأطفال في الأردن تثير ضجة! (شاهد)

الهدهد

تدخل حاسم من الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في لندن لنفي ادعاء كاذب أطلقه إعلامي سعودي

حياتنا

مسابقة ملكة جمال القطط في الأردن تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

فاندام يثير جنون تركي آل الشيخ ويصدم رامز جلال.. فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”

ملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه (شاهد)

المناطق الزرقاء.. سر الأماكن التي يوجد فيها أطول الأشخاص عمراً وأكثرهم صحة

برودة اليدين.. هذا ما يحاول جسدك إخبارك به 

أكبر اختراق إلكتروني.. قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا عملات رقمية بقيمة 620 مليون دولار عبر لعبة!

كاتب سوري يتهم القائمين على مسلسل ” كسر عضم” بسرقته من هذا العمل

فضيحة “الكامب نو” تسببت في إقصاء برشلونة خارج الدوري الأوروبي (شاهد)

“بوابة الجحيم” تنفتح في بحيرة كاليفورنيا وتثير هلع السكان! (صور)

أسوشييتد برس تروي قصة الطفلة “فاطمة” من غزة.. انتظر أبواها 8 أعوام لإنجابها وتوفيت بسبب تعسف الاحتلال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا