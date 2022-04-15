انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)

وطن – أقدم نائب سابق في مجلس النواب الأردني على الإنتحار بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران .

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أنّ النائب السابق معتصم العواملة، توفي بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران .

وفاة النائب السابق معتصم العواملة بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران #عاجل #أخبار_حياة #حياة_اف_ام pic.twitter.com/2UjSn3xxle — Hayat FM حياة اف ام (@hayatfmofficial) April 15, 2022

وتفاعل أردنيون بموقع “تويتر”، مع الإعلان عن وفاة النائب السابق معتصم العواملة .

الله يرحم روح النائب السابق صاحب الأبتسامه "معتصم العوامله" و الي بنعرفه معرفه شخصيه و كان هو و والده رحمة الله عليهم يحبوا أهلي كتير … الله يرحمك و يغفرلك و يجعل مثواك الجنه … — سِـــمّــــسِـــمّ 𓆉 (@AwamlehSama) April 15, 2022

العثور على جثة النائب السابق معتصم العواملة داخل المقبرة مصابا بعيار ناري في منطقة الصدر . pic.twitter.com/aGUivK7fj4 — محمد المجالي (@moh1majali) April 15, 2022

وفاة النائب السابق معتصم العواملة بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي بجانب قبر شقيقة في مقبرة أم الحيران #عاجل #أخبار_حياة #حياة_اف_ام pic.twitter.com/2UjSn3xxle — Hayat FM حياة اف ام (@hayatfmofficial) April 15, 2022

للتوضيح، النائب الذي اطلق النار نفسه هو الدكتور معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه حزنا على وفاته قبل شهر! الله يرحمه ويغفر له!#الأردن pic.twitter.com/wRDodEFKRp — General Inspector (@GeneralInspect2) April 15, 2022

من جهته، نعى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الاسبق الدكتور معتصم العواملة، مقدماً التعازي باسمه واسم اعضاء مجلس النواب لآل الفقيد.

ولم تتضح دوافع انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بعد .