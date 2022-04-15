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“آكسيوس”: ابن سلمان منفتح جدا على عقد صفقة مع إسرائيل والملك “سلمان” يعيق ذلك!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابن سلمان إسرائيل watanserb.com
الرئيس الإسرائيلي يدعو لإصلاح العلاقات السعودية الإسرائيلية

وطن – قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ لموقع “آكسيوس” الأمريكي إنه سيكون من “المهم للغاية لمنطقتنا” إذا قامت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بـ “إصلاح” علاقتهما.

توتر العلاقات

وكانت العلاقات الأمريكية السعودية قد توترت منذ انتخاب الرئيس جو بايدن، الذي وعد خلال الحملة الانتخابية بجعل المملكة “منبوذة”، وأصدر لاحقًا تقريرًا استخباراتيًا يلوم مباشرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولفت الموقع إلى أن السعوديين رفضوا مؤخرًا طلبات الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم النفطي ، واختاروا بدلاً من ذلك التمسك باتفاق الإنتاج الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

قلق إسرائيلي من توتر العلاقات الأمريكية-السعودية

وقال الموقع إن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن التوترات بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية ستدفع السعوديين نحو روسيا والصين وتؤدي إلى انخراط الولايات المتحدة بشكل أقل في الخليج، مما قد يشجع إيران.

علاقات سرية تجمع بين السعودية وإسرائيل

واكد الموقع على أن إسرائيل والسعودية تربطهما علاقة سرية منذ سنوات عديدة ، وتم التعامل بينهما من خلال أجهزة مخابراتهما. حيث أن إحدى اهتماماتهما المشتركة الرئيسية هي مواجهة إيران.

وفي هذا السياق، أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن على ان “المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية في منطقتنا وفي العالم الإسلامي ككل”. مضيفا أنه ” من الناحية الإستراتيجية ، وأنا لا أتجاهل كل الصعوبات ، أعتقد أنه من المهم جدًا لمنطقتنا” أن تتحسن العلاقات.

هرتسوغ يدعو لإصلاح العلاقات بين البلدين

وأضاف هرتسوغ، في حديث له خلال مشاركته في حفل إفطار استضافه موقع “المونيتور”، أن إصلاح العلاقات مع الرياض سيكون أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

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وقال هرتسوغ أيضًا إن إسرائيل تأمل في أن تنضم المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج الأخرى في تنمية اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكنه قال إن ذلك سيكون صعبًا إذا لم تستعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقتهما أولاً.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن كانت تسير على حبل مشدود، وتتواصل مع المسؤولين السعوديين بشأن قضايا الأمن والطاقة. بينما تُبقي ولي العهد نفسه بعيدًا عن الأنظار.

أعضاء كونغرس يطالبون بإعادة تقييم العلاقة مع السعودية

وعلى الجانب الآخر وفقا للموقع فإن 30من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين – بمن فيهم النائبان جريجوري ميكس وآدم شيف – رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات على التوالي – كتبوا إلى وزير الخارجية توني بلينكين يوم الأربعاء يحثونه على “إعادة تقويم” العلاقة مع السعودية.

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وقالوا في رسالتهم: “إن استمرار دعمنا غير المشروط للنظام الملكي السعودي ، الذي يقمع مواطنيه بشكل منهجي ولا يرحم ، ويستهدف النقاد في جميع أنحاء العالم ، ويشن حربًا وحشية في اليمن ، ويعزز الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الوطنية ويضر بمصداقية الولايات المتحدة في التمسك بقيمنا “.

وأضافوا: “بينما وقف حلفاء أمريكا “الحقيقيون” إلى جانبها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت المملكة العربية السعودية ترفض إدانة روسيا أو إنتاج المزيد من النفط”.

وخلصت الرسالة بأن “الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في وضعنا الراهن المتمثل في الدعم غير المشروط على ما يبدو لشريك استبدادي. أو يمكننا الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة التوازن في علاقتنا لتعكس قيمنا ومصالحنا”.

إسرائيل تدعم “ابن سلمان” المنفتح على علاقات معها

وأكد الموقع على أن إسرائيل رفضت انتقاد محمد بن سلمان بشأن اغتيال خاشقجي في عهد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو. وضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لعدم معاقبة السعوديين.

واكد الموقع على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى انفتاحًا على صفقة دبلوماسية مع إسرائيل. لكن يُعتقد أن والده الملك سلمان ، وهو داعم قوي للفلسطينيين ، يعيق هذه الخطوة.

(المصدر: آكسيوس – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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