وفاة لاعب ريال مدريد إثر حادث سير مروع (فيديو)

وطن – أودى حادث سير مروع حياة النجم الكولومبي فريدي رينكون لاعب وسط ريال مدريد السابق، الأربعاء، في مدينة كالي جنوب دولة كولومبيا.

وفاة نجم ريال مدريد فريدي في حادث سير

وبحسب وسائل الإعلام الكولومبية، فقد أكدت مصرع نجم ريال مدريد الإسباني السابق “فريدي”، في حادث سير مروع. قبل يومين وفق ما أعلنه الأطباء.

وبينت تلك الوسائل، أن النجم الكولومبي فريدي رينكون البالغ من العمر 55 عاماً، فارق الحياة بعد نقله إلى المشفى وهو في حالة حرجة، عقب اصطدام سيارته. التي كان يستقلها بحافلة في مدينة كالي الكولومبية.

ونعى نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشرته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة على وفاة فريدي رينكون ، لاعب ريال مدريد بين عامي 1995 و 1996″.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Freddy Rincón.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2022

وأردف البيان، ” يود النادي أن يعرب عن تعازيه الحارة لجميع أقاربه وزملائه ومدربيه وجميع أحبابه”.

جهود الفريق الطبي

كما وأوضحت، بأن عيادة إيماباناكو في مدينة كالي التي كان يخضع فيها اللاعب الراحل فريدي للعلاج، قالت في بيان لها، ” رغم كل الجهود التي قام بها الفريق الطبي، إلا أن المريض فريدي رينكون قد فارق الحياة”.

ولعب النجم الكولومبي الراحل فريدي رينكون. مع العديد مع الأندية في القارية الأوروبية وأمريكا الجنوبية، وكان من أبرزها فريق ريال مدريد، بالميراس، سانتوس، نابولي، كروزيرو.

🖤 ÚLTIMA HORA | Ha fallecido Freddy Rincón, exfutbolista colombiano que jugó en el @realmadrid 😭 Ha muerto a los 55 años tras sufrir un accidente de tráfico el lunes pasado en la ciudad de Cali 🙏 Descanse en paz pic.twitter.com/MRbMSnFROo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 14, 2022

وأعلن نجم الكولومبي فريدي اعتزاله عالم كرة القدم عام 2004، بعد مشاركته 626 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية الكروية مسجلاً 162 هدفاً. أما على صعيد الدولي فقد شارك في 84 مباراة أحرز من خلالها 17 هدفاً.

كما وشارك الكولومبي فريدي الملقب ب ” العملاق”، مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم عام 1990 بدولة إيطاليا، ووصل إلى نهائيات المونديال لثلاثة مرات. في أعوام 1990 و1994 و1998.

دوري أبطال أوروبا 2022

من جانبه، نجح الريال في حجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور النصف النهائي. من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، على حساب حامل لقب النسخة الماضية فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويتصدر الفريق ” الملكي” صدارة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي الوصيف برشلونة برصيد 60 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع إشبيلية صاحب المركز الثالث لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + تويتر)

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