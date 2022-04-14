نجم الأهلي عمرو السولية يضرب رامز جلال بعد الوقوع ضحية مقلبه (شاهد)

وطن – اعتدى نجم الأهلي والمنتخب المصري عمرو السولية 33 عاماً، بالضرب على الفنان المصري رامز جلال وطرحه على الأرض، بعد كشف الأخير عن نفسه وأنه ما حدث معه كان ضحية مقلبه في برنامجه الرمضاني ” رامز موفي ستار”.

عمرو السولية وضرب رامز جلال

وأظهر في نهاية الحلقة مع نجم الأهلي المصري السولية، اعتداء اللاعب على رامز جلال مقدم برنامج المقالب ” رامز موفي ستار” مع النجوم في شهر رمضان المبارك، بعد قيام الفنان جلال بكشف اللثام عن وجهه، ليقوم اللاعب على الفور في مسك طوبة من أجل إلقائها عليه.

كما وقام الفنان المصري رامز جلال في تهدئة عمرو السولية، قائلاً له: ” أنا أهلي ياله ..”، لكن اللاعب رد عليه بعد طرح جلال على الأرض، ” لو كنت زملكاوي، كنت هتعمل فيّ إيه”.

تغيير فكرة المقلب مع السولية

وكانت حلقة برنامج رامز موفي ستار مع نجم الأهلي السولية، الذي كان أول ضحايا المقلب على صعيد نجوم كرة القدم المصرية هذا العام، حيث تم تصويره للمرة الثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية.

كما وتغير المقلب في هذه الحلقة مع عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي المصري، فقد كانت الخدعة في مشاركة اللاعب في إعلان بالشراكة مع الممثل البلجيكي الشهير ” فان دام” لأحد ماركات الأحذية الرياضية.

وشهد المقلب مع نجم الأهلي، الصرخات والعديد من الشتائم التي بدأت في الجزء الثاني من الحلقة حتى خروجه من قبل الفنان رامز جلال من السيارة العالقة. ليقوم بعدها الأخير بالكشف عن هويته.

الانتقال إلى الأهلي المصري

وانضم عمرو السولية إلى صفوف الأهلي المصري ” المارد الأحمر” في الانتقالات الشتوية عام 2016، قادماً من صفوف نادي الشعب الإماراتي. كما ويعد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي على مستوى كرة القدم المصرية، حيث يمتاز اللاعب بالتمريرات الدقيقة وقوة التصويب على شباك المرمى.

كما ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة قوية قادمة أمام الرجاء المغربي، في ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر برصيد 32 نقطة للموسم الجاري.

( المصدر: وطن + أم بي سي)

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