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الهدهد

مجهول يحطم متعلقات مسجد بالكويت ويلقي بالمصاحف أرضا ويدنس جدرانه بالفضلات (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر يكشف عن اعتداء متعمد استهدف أحد المساجد في الكويت، الامر الذي أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أظهر حجم الاعتداء على مسجد ”ناصر السبيعي“ بمنطقة تيماء في الكويت، حيث تم تحطيم محتوياته وإلقاء القمامة على الأرض وتدنيس الجدران بالفضلات، ورمي المصاحف وإتلاف مكبرات الصوت وأجهزة كهربائية.

وبحسب الفيديو، فقد منع هذا الإتلاف الكبير وتدنيس المسجد بالفضلات إمام المسجد الدكتور أحمد العقيلي من إقامة الصلاة فيه. حيث ظهر الإمام في المقطع وأكد أنه لم يتمكن من أداء الصلاة في المسجد عقب توثيقه حجم الإتلاف الذي لحق بالمسجد.

من جانبها، كشفت صحف كويتية، عن شروع رجال المباحث الجنائية في البحث عمن قام بهذا العمل، وعبث بمحتويات المسجد، وتم تسجيل قضية بمخفر شرطة تيماء.

وسبق أن تعرضت بعض المساجد في أعوام سابقة لاعتداءات وإتلاف من قبل أشخاص تم كشفهم لاحقاً وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد مساجد الكويت ازدحامًا خلال الشهر الفضيل من قبل المواطنين والمقيمين لأداء صلاتي التراويح والقيام، خصوصًا المسجد الكبير الذي يعد أكبر مسجد في البلد الخليجي، ويصل عدد المصلين فيه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان إلى عشرات الآلاف، حيث إنه يتسع لـ 35 ألف مصلٍ.

ويبلغ عدد المساجد في الكويت نحو 1700 مسجد، وتعتبر محافظة الأحمدي أكثر المحافظات عدداً في بيوت الله، تليها محافظة الفروانية، ثم العاصمة، ثم الجهراء، وحولي، وأخيراً مبارك الكبير.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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