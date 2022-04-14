لخفض الكوليسترول .. خُذ جرعة يومية من هذا الطعام

وطن – يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم وهناك عوامل عديدة تؤدي لإرتفاعه منها اتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالدهون المشبعة.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الأطعمة القادرة على خفض نسبة الكوليسترول. والتي من أبرزها الزبادي المدعم، وفقًا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

لئن كانت منتجات الألبان تنتمي إلى قائمة الدهون المشبعة التي يجب تناولها باعتدال. فإن الزبادي المدعم بالستيرولات النباتية أو الستانول يمكن أن يساعد في الواقع على تخفيض مستويات الكوليسترول.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت أن الستيرولات النباتية قادرة على خفض الكوليسترول بنسبة 10 في المائة.

ما هي الستيرولات النباتية؟

إن الستيرولات والستانولات النباتية هي عبارة عن مواد كيميائية تمتصها الأمعاء في مجرى الدم وتمكن من امتصاص كمية أقل من الكوليسترول.

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وفي نفس الإطار، قالت الدكتورة ”بعد أن يتم امتصاصها. فإن معظم الستيرولات والستانولات النباتية يقع إفرازها مرة أخرى في الأمعاء. وبعضها يقع إفرازها من الكبد في الصفراء”.

ما هي كمية الزبادي التي يجب تناولها؟

قالت الدكتورة لي إنه يجب أن يكون لديك وعاء واحد من اللبن الزبادي مدعم بسعة 120 جرام حتى تحصل على ثلاثة جرامات من المركبات النباتية.

وتابعت بالقول “إن الجرعة الموصى بها في اليوم هي ثلاثة جرامات من الستيرولات أو الستانول”.

وللحصول على أفضل النتائج، أكدت الطبيبة أن الإنسان يحتاج إلى تناول الستيرولات النباتية مرة واحدة على الأقل يوميًا كجزء من الوجبة.

ومن جهة، حذرت قائلة “إذا قمت بزيادة الجرعة أكثر من ذل.، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكوليسترول أكثر من ذلك. وقد يقلل من امتصاص الفيتامينات الأساسية من الأمعاء”.

ما هو حجم تقليص الكوليسترول الذي يمكن أن تتوقعه؟

قالت الدكتورة لي: “خلص التحليل التلوي لعام 2003 لـ 41 تجربة سريرية إلى أن تناول جرامين من الستانول أو الستيرول يمكن أن يقلل الكوليسترول الكلي بنسبة 10 بالمائة.”

وأضافت “إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكوليسترول. وتضمن تناول كميات يومية من الستانول والستيرولات. فيمكنك تقليل الكوليسترول الضار بنسبة 20 في المائة.”

وأكدت أنه لا يمكن الاعتماد دائما على الستيرولات والستانولات النباتية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

ونصحت كذلك بالابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء واللحوم الدهنية والأطعمة المصنعة.

(المصدر: اكسبرس)