عقوبة قاسية بحق رونالدو بعد كسر هاتف مشجع مصابٌ بالتوحد (فيديو)

وطن – كشفت تقارير صحفية عن تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد زعم اعتدائه على مشجع إيفرتون يبلغ من العمر 14 عاماً وكسر هاتفه المحمول أثناء قيام الأخير بتصويره.

عقوبة رونالدو

وقال موقع جوول الرياضي، بأن منظمة “أنقذوا” الأطفال” تخلت بالفعل عن نجم المنتخب البرتغالي رونالدو، كسفير لها بعد زعم أنه قام بالاعتداء على مشجع، مع نهاية مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

– حادثة كريستيانو رونالدو مع الطفل كاملةٍ. 🤐🤐 pic.twitter.com/2hhWdAlIRA — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 9, 2022

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو أثناء قيام الدون كريستيانو وهو يقوم بتحطيم هاتف مشجع الفريق المنافس إيفرتون، في ممر الخروج من ملعب “جوديسون بارك”.

كما وأكدت صحيفة ” لاغزيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بأن منظمة أنقذوا الأطفال. قد تخلت بالفعل عن نجم مانشستر يونايتد رونالدو، بعد 10 سنوات من العمل كسفير لها.

مشجع إيفروتون ومرض التوحد

وتحدثت سارة كيلي والدة المشجع في تصريح لها عبر شبكة سكاي نيوز البريطانية، بأن ابنها مصدوم مما حدث معه من قبل نجم مانشستر يونايتد رونالد. كما أنه مصاب بمرض التوحد.

كريستيانو رونالدو قد يواجه عقوبة شديدة من الإتحاد الانجليزي ومن النادي بسبب كسره لهاتف أحد مشجعي ايفرتون وهو خارج من الملعب. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/5SohGISLfD — الكرة الاوروبية (@FifaD7) April 9, 2022

وبينت والدته، أنها رفضت دعوة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمقابلة المشجع، وحضور المباراة القادمة داخل ملعب ” أولد ترافورد”.

كما وأضافت، ” ابني تعرض لعدة كدمات بعد قيام اللاعب بضرب الهاتف على الأرض، كما أنني تعرض للتنمر من قبل جماهير مانشستر يونايتد بشأن تلك الحادثة”.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة

وتلقى فريق مانشستر يونايتد الخسارة النظيفة خارج ميدانه أمام منافسه المستضيف إيفرتون بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة قادمة على أرضه هذه المرة، أمام نظيره نوريتش سيتي في منافسات الأسبوع ال33 من دوري ” البريمرليج” الممتاز. من أجل مواصلة الصراع على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق مانشسر يونايتد يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع أرسنال برصيد 57 نقطة للموسم الحالي.

( المصدر: وطن + جوول)

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