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صدام حسين “كان محظوظاً” .. خامنئي يكشف لأول مرّة عن فشل اعتقال الرئيس الراحل

"خلال إحدى عمليات الحرس الثوري الإيراني العسكرية في الحرب الإيرانية العراقية"

باسل النجار
كتب باسل النجار
صدام حسين watanserb.com
صدام حسين
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وطن – زعم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن قوات الحرس الثوري الإيراني كادت أن تأسر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال إحدى عملياتها العسكرية في الحرب الإيرانية العراقية.

وأضاف خامنئي مدعياً أن ذلك حدث عندما كان يجري مقابلة مع الإعلام في مدينة عيلام غرب إيران. وهي رواية ينقلها لأول مرة ولم يسبق وأن تحدث عنها .

علي خامنئي watanserb.com
خامنئي

وقال خامنئي إن صدام حسين “كان محظوظاً خلال عملية الفتح المبين”. زاعماً “أنه كان على وشك أن يتم أسره بواسطة الحرس الثوري”.

وقال: “إنهم (الحرس الثوري) وصلوا إلى مكان تواجده، ولكن لو كانوا قد وصلوا قبل ذلك بنصف ساعة، لتم القبض عليه، إلا أنه كان محظوظا وتمكن من الهرب”.

الحرب العراقية الإيرانية

الحرب العراقية الإيرانية وتسمى أيضاً بحرب الخليج الأولى أو ما يسمى بالفارسية (جنغ تحميلی)، أي الحرب المفروضة وسميت من قبل الحكومة العراقية باسم قادسية صدام، كانت حرباً بين القوات المسلحة لدولتي العراق و ايران واستمرت من سبتمبر 1980 إلى اغسطس 1988.

اعتبرت هذه الحرب من أطول الحروب التقليدية في القرن العشرين. و أدت إلى مقتل زهاء مليون شخص من الضحايا وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.19 ترليون دولار أمريكي.

وقد غيرت الحرب المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط. وكان لنتائجها أعظم الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية أو ما سميت بعاصفة الصحراء في 1991.

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المصدرالميادين
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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