“mbc” تفسخ عقد رامز جلال و “رامز موفي ستار” الموسم الأخير .. ما القصة؟!

وطن – انتشرت تقارير مزعومة عن قيام إدارة شبكة قنوات mbc بفسخ تعاقدها مع الفنان المصري رامز جلال، بسبب فشل برنامجه لهذا العام “رامز موفي ستار” وعدم تغطية تكاليفه حتى ليصبح الموسم الأخير له.

حقيقة فسخ عقد رامز جلال

وردا على هذه الشائعات ذكرت مصادر نقل عنها موقع “مصرواي” أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

إفراااااج ..

رسميا فسخ تعاقد رامز جلال مع ام بي سي بعد الفشل الذريع لبرنامجه هذا الموسم وعدم تغطية التكاليف الباهظة وعدم خروجه بالشكل المطلوب ليصبح الموسم الحالي هو الأخير له في برامج المقالب

…يافرج الله — Dahab (@Dahab1290) April 13, 2022

كما تابعت المصادر أن إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت “غير مبررة”. لافتة إلى أن البرنامج يعرض بصورة طبيعية وبنسبة مشاهدة عالية وإعلانات مرتفعة، حسب قولها.

وكانت صفحات بمواقع التواصل تحظى بمتابعة وتفاعل كبير، تحدثت عن فسخ التعاقد مع برنامج رامز جلال “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه هذا العام من صحراء المملكة العربية السعودية ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام.

وكان برنامج رامز جلال الرمضاني قد تعرض لانتقادات واسعة هذا الموسم. وأبدى الكثيرون تململهم من تكرار رامز جلال لذات المقالب دون تغيير لعدة سنوات، ما تسبب في هبوط شعبيته.

وينتج برنامج رامز جلال هذا العام هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويتم تصوير “رامز موفي ستار” في صحراء المملكة مع فريق أجنبي من الفنيين في الخدع وبرامج المقالب، الذين أعدوا مسرحا للبرنامج في الصحراء لأجل تنفيذ المقالب بنجوم الفن والرياضة والمشاهير.

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