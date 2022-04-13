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“mbc” تفسخ عقد رامز جلال و “رامز موفي ستار” الموسم الأخير .. ما القصة؟!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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mbc تفسخ عقد رامز جلال watanserb.com
أنبا عن فسخ mbc عقد رامز جلال

وطن – انتشرت تقارير مزعومة عن قيام إدارة شبكة قنوات mbc بفسخ تعاقدها مع الفنان المصري رامز جلال، بسبب فشل برنامجه لهذا العام “رامز موفي ستار” وعدم تغطية تكاليفه حتى ليصبح الموسم الأخير له.

حقيقة فسخ عقد رامز جلال

وردا على هذه الشائعات ذكرت مصادر نقل عنها موقع “مصرواي” أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

كما تابعت المصادر أن إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت “غير مبررة”. لافتة إلى أن البرنامج يعرض بصورة طبيعية وبنسبة مشاهدة عالية وإعلانات مرتفعة، حسب قولها.

وكانت صفحات بمواقع التواصل تحظى بمتابعة وتفاعل كبير، تحدثت عن فسخ التعاقد مع برنامج رامز جلال “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه هذا العام من صحراء المملكة العربية السعودية ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام.

وكان برنامج رامز جلال الرمضاني قد تعرض لانتقادات واسعة هذا الموسم. وأبدى الكثيرون تململهم من تكرار رامز جلال لذات المقالب دون تغيير لعدة سنوات، ما تسبب في هبوط شعبيته.

وينتج برنامج رامز جلال هذا العام هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويتم تصوير “رامز موفي ستار” في صحراء المملكة مع فريق أجنبي من الفنيين في الخدع وبرامج المقالب، الذين أعدوا مسرحا للبرنامج في الصحراء لأجل تنفيذ المقالب بنجوم الفن والرياضة والمشاهير.

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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