لم تحدث من قبل.. حكم يوقف مباراة لإفطار لاعب مسلم في الدوري الألماني (فيديو)

وطن – أوقف حكم مباراة أوغسبورغ وماينز المباراة للحظات من أجل إتاحة المجال للنجم الفرنسي المسلم موسى نياخات لكسر صيامه في شهر رمضان المبارك، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الدوري الألماني الممتاز.

الاتحاد الألماني والثناء على قرار حكم المباراة

وأثنى الاتحاد الألماني لكرة القدم بقرار الحكم “ماتياس يولينبيك”، حكم مباراة أوغسبورغ وماينز، إيقاف اللقاء بين كلا الفريقين للحظات من أجل السماح للاعب مسلم كسر صيامه.

في لافتة انسانية جميلة : توقفت مباراة ماينز وأوغسبورغ من أجل إتاحة الفرصة لإفطار اللاعب موسى نياخات الصائم في رمضان لأول مرة تاريخ الدوري الألماني pic.twitter.com/Q2Wfqsvf2R — Screen Mix (@ScreenMix) April 13, 2022

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللافتة الإنسانية الذي أقدم عليها حكم مباراة في منافسات الدوري الألماني، بعد قراره إيقاف المباراة دون أي تردد من أجل منح اللاعب الفرنسي نياخات مدافع فريق ماينز للإفطار.

كما وأوقف الحكم يولينبيك المباراة عند الدقيقة ال65 من عمر زمن اللقاء بين فريق أوغسبورغ وماينز، وظهر اللاعب الفرنسي المسلم موسى نياخات. بجوار حارس مرمى فريقه، وهو يعطيه زجاجة من الماء لكسر صيامه مع غروب الشمس داخل أرضية الملعب.

لم تحدث في تاريخ الدوري الألماني

ويعد هذا الموقف الإنساني الذي حصل داخل أرضية ملعب “”إمبولس أرينا” بمباراة أوغسبورغ وماينز، في إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري الألماني الممتاز. لم تحدث من قبل في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز في شهر رمضان المبارك.

ولم يقتصر الأمر على هذا الموقف فحسب، بل سمح حكم مباراة لايبريغ وهوفنهايم، للاعب محمد سيماكان مدافع فريق لايبريغ الألماني. بعض الوقت للإفطار بعدما أوقف المباراة.

الحكم الألماني دانيل سشالاجير يوقف مباراة ماينز وأوغسبورغ التي أقيمت في الدوري الألماني (بوندسليغا) في الدقيقة ٦٥ حتى يتمكن الفرنسي موسى نياخات مدافع ماينز الذي خاض المباراة صائماً من الإفطار وهو ما قام به اللاعب بمساعدة زميله الألماني روبين زينتير حارس المرمى#ألمانيا #رمضان pic.twitter.com/UbHK3SvIqZ — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) April 12, 2022

وحقق فريق أوغسبورغ الفوز الثمين على منافسه ماينز بهدفين مقابل هدف وحيد، وجاء أولى أهداف اللقاء من ركلة جزاء تحصل عليها فريق أوغسبورغ في الدقيقة ال11. ليسددها اللاعب جيفري بقوة داخل شباك المرمى.

وأدرك فريق ماينز هدف التعادل في الدقيقة ال54. عن طريق سليفان فيدمير، ليسجل بعدها فريق أوغسبورغ هدف الفوز في الدقيقة ال56.

ويحتل فريق ماينز المركز العاشر من ترتيب الدوري الألماني. برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على الصدارة فريق بايرن ميونيخ برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: