في ذكرى رحيله .. سيد زيان يروي مشاعره عندما دخل قبره وأغلقه على نفسه (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للفنان المصري الراحل سيد زيان، في ذكرى رحيله يروي فيه تجربته دخول القبر وهو حي.

ووفقا للمقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) روى سيد زيان، إحساسه داخل القبر عندما دخله وألق عليه الباب. حيث كان رفقة عدد من الفنانين يستلمون قبور جديدة.

وحكى للمذيعة التي كانت تحاوره بأحد البرامج قائلا:”أنا نزلت التربة وهي جديدة يعني بنستلمها. وكان معايا سيد مكاوي وعزت العلايلي وعبدالله فرغلي وعبدالغني زكي مجموعة كبيرة.”

وتابع ساخرا أن بائع التربة “عشان احنا نجوم خلونا على الشارع قال يعني حتى الموت فيه كوسة.”

كما استطرد في روايته:”المهم نزلت قلت له اقفل التربة.. قفل مشفتش ايدي بقى اعمل كده وافتح مفيش.”

وأوضح أنهم تركوه بداخل القبر المظلم لممدة 5 دقائق:”سابوني 5 دقائق بس وخرجت والله العظيم عارفة شعور غريب.”

الموعظة من الأمر

لتسأله المذيعة:”ما هي الموعظة التي أخذتها من هذا الأمر؟”.

ليجيبها سيد زيان:”لو كل واحد مبقولش يعمل بروفة زي ما عملت بروفة موت لا. كل واحد ليه تربة أنا بطلب منه إنه يوم واحد بس في حياته مبطلبش يزورها مرتين هو يوم واحد. ويروح يشوف المكان اللي هو مؤكد 100% رايحه.”

مضيفا:”وده أمر مفيهوش احتمال بقى هو جاي هنا جاي، وواثق من كده يقعد بس دقيقتين بلاش 5 دقايق في هذا المكان. ويشوف هو من حوالي 100 ألف سنة اللي حصل قبله والـ100 ألف سنة اللي جايين المكان اللي هو هيقعد فيه ده هو ايه في الدنيا دي.”

وأكمل:”هيلاقي بالظبط كده زي ذرة الرملة اللي في جبل عارفة نقطة مياه في محيط. احنا كده فمهما زعلنا مهما كسبنا ومهما عملنا فالنهاية هتبقى هنا.”

وتوفي الفنان سيد زيان، في مثل هذا اليوم 13 أبريل من العام 2016.

كما عانى سيد زيان بشدة من المرض بأواخر حياته ما جعله يبتعد عن التمثيل لفترة طويلة سبقت وفاته.

بينما اشتهر زيان بأدواره الكوميدية الشهيرة في الدراما والسينما المصرية.

وكان له مدرسة خاصة وضعته على عرش الكوميديا في ثمانينيات القرن الماضي مع نخبة نجوم الكوميديا وقتها عادل إمام وسمير غانم وغيرهم.

(المصدر: وطن – متابعات)

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