السلطان هيثم يبعث رسالة إلى الملك عبدالله الثاني بعد خضوعه لعملية جراحية.. ماذا جاء فيها؟

وطن – بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، برسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، يهنئه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تهنئة “إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.”

بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى أخيه جلالة #الملك_عبدالله_الثاني ابن الحسين ملك المملكة #الأردنية الهاشمية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.#العُمانية pic.twitter.com/ZsbSdThHrP — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 13, 2022

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن، السبت، عن توجه الملك عبدالله الثاني لألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة بسبب انزلاق غضروفي أصابه العمود الفقري.

واليوم كشف الديوان عن إجراء العاهل الأردني للعملية ونجاحها.

ومن المفترض أن يقضي عبدالله الثاني، بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي أجراها في مستشفى متخصص بـ”فرانكفورت” قبل أن يعود للأردن.

وجمعت سلطنة عمان والأردن علاقات قوية على مدى عقود، منذ أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال والد عبدالله الثاني، العاهل الأردني الحالي.

وشهدت الأردن مؤخرا أزمة هي الأصعب في تاريخها. حيث نشب صراعا بين الملك وأخيه الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق.

ومنذ أيام أعلن الأمير حمزة تخليه عن لقب “الأمير” بعد أن كان قد قدم اعتذارا للملك عن الأحداث السابقة التي عرفت بقضية “الفتنة“.

تخلي حمزة بن الحسين عن لقبه، أكد أن الأزمة بينه وبين أخيه الملك لا تزال قائمة وبقوة. وأن بيان الاعتذار أجبر عليه حمزة وصدر تحت ضغط.

وكانت السلطات الأردنية وجهت للأمير حمزة بن الحسين، تهما بالمشاركة في مخطط يهدف لقلب نظام الحكم بدعم من جهات خارجية، وهو ما نفاه حمزة أكثر من مرة.

وتم وضع الأمير تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك الوقت. وتم سجن باسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي، المتهم الأول في محاولة الانقلاب الفاشلة.

ومعروف أن باسم عوض الله كان مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومقربا منه.