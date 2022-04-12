فضيحة جديدة لمسلسل “الاختيار3″… شراء “لايكات” من شرق آسيا للإيهام بالتفاعل الكبير مع حلقاته

وطن – في فضيحة جديدة تضاف لسلسلة فضائح مسلسل “الاختيار3” الذي أثار ردود فعل قوية على صناع المسلسل والممثلين فيه بعد تعمدهم وبكل بجاحة تزييف واقع يعيشه المصريون دون خجل أو تأنيب ضمير. كشف الناشط المصري وائل عباس بأن القائمين على المسلسل قاموا بشراء “لايكات” على “فيسبوك” من شرق آسيا لإظهار أن المسلسل يحظى بمشاهدة وتفاعل كبيرين.

وقال “عباس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرفقا بها صور (سكرينات) لعمليات التفاعل على حلقات المسلسل التي تبث على “فيسبوك”:” لما يبقى المسلسل بتاعك مهزأة رمضان

والناس كلها بتقلش عليه فتشتري لايكات من شرق اسيا”.

وأضاف ساخرا: “طبعا مش هاقول شركة ايه ولا مسلسل ايه”.

يشار إلى ان ردود الأفعال عبر مواقع التواصل بشأن مسلسل “الاختيار3” ـ صنيعة المخابرات المصرية ـ تظهر أنه جاء بنتائج عكسية لما أراده السيسي ونظامه من خلال هذا العرض.

ورغم اختلاف العديد من المصريين مع سياسة الإخوان، إلا أن الافتراءات المبالغ بها ضدهم بالمسلسل المخابراتي مفضوحة بشكل كبير وتسببت بتضامن الكثيريين مع الرئيس الراحل مرسي، الذي ارتفع اسمه في رمضان وانهالت عليه آلاف الدعوات بالرحمة والمغفرة.

وقال رواد مواقع التواصل إن مرسي الذي عبّر عن “لسان حال الشعب في حال تزوير صوته بأنه لن يهدأ، كان مدركًا للمؤامرة التي يحيكها المجلس العسكري وتعامل بحكمة مراهنًا عليه”، وفق تعبيرهم.

معلش .. كان المفروض يقولهم تغيير النتيجة مفيد علشان نفسية الأولاد. pic.twitter.com/paH8cs2uyJ — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) April 10, 2022

وهاجم آخرون السلطات المصرية بسبب عرضها لأسرار الدولة بهدف تشويه حكم الإخوان فقط، من دون النظر لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية، الأمر الذي جاء بنتائج عكسية.

شيء لطيف جدا والله ان مسلسل برعاية الدولة يعرض علنا كده تسريبات من داخل مكتب وزير الدفاع اتصورت واتنشرت بدون اذن اللي طالع فيها وبالمخالفة لكل القوانين المتعارف عليها بخصوص حماية الخصوصية، احنا مش في طابونة لأ، دي لو طابونة أصحابها هايبقوا فاهمين عن العالم اللي بيحكمونا دول — بَاهِرْ (@Baher) April 9, 2022

تزلف “السيسي” لـ”مرسي”

ورغم محاولات إظهار “السيسي” بأنه كان يتمتع بشخصية قوية أمام “مرسي”، نشر وزير الاستثمار الأسبق، يحيى حامد شهادته لتعامل عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الراحل محمد مرسي قبل الانقلاب عليه .

وقال الوزير السابق في منشور له على حسابه الرسمي في “فيسبوك” رصدته “وطن” في إشارة إلى مسلسل “الاختيار3”: “يبدو أن كاتب السيناريو الركيك الذي أراد أن يبجل من نفسه ويرسم صورة الشخصية القوية قد نسي أنه كان هناك شهود عيان على طريقة تعامله مع السيد الرئيس ومحاولاته المتكررة التزلف واظهار الولاء له”.

“السيسي” يحمل حذاء “مرسي”

وأضاف: “كنت شاهدا في قصر الاتحادية وعقب تعيين السيسي بفترة وجيزة وأثناء أحد الزيارات له للاجتماع مع سيادة الرئيس خرج السيد الرئيس بعدها كعادته للصلاة مع الموجودين في القصر . وبعد الانتهاء من الصلاة وجدنا السيسي يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه”.

سلوك متكرر

كما تابع: “نظر الرئيس مرسي له مستغربا وقال له (ايه اللي بتعمله ده يا عبد الفتاح). لقد كان هذا السلوك متكرر من طرف السيسي في أكثر من موقف. ولعل الصور الواردة أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دائما إلى الأرض أو يجلس على حافة المقعد تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد كل هذه السنوات لعلاج مركب النقص الذي يعاني منه”.

تسريبات مسلسل “الاختيار3”

يشار إلى أن التسريبات التي سلمتها الجهات الأمنية في النظام إلى صناع العمل الدرامي كانت أبرز ما جاء في حلقات المسلسل. لكنها بحق تعبر عن استخفاف صناع العمل ومَن خلفهم بعقول المشاهد. ذلك لأن التسريبات تكشف أولا، أن هناك دولة عميقة تستهدف هؤلاء القادمين لحكم مصر، تقوم بتسجيل اللقاءات، والأهم من ذلك أن التسريبات لا تحمل شيئا يدين نظام مرسي ولا جماعته.

فعلى سبيل المثال، في تسريبات الحلقة الأولى، تحدث المهندس خيرت الشاطر عن صعوبة الوضع الداخلي، وأكد أنهم لن يسمحوا بأي درجة من الدرجات بحدوث صدام.

وفي تسريبات الحلقة الثانية، تحدث المرشد والشاطر عن المرشح الرئاسي السلفي حازم، وسعيهم لإقناعه بعدم الترشح. وهو أمر لا يدين الإخوان في شيء، فهم التيار الإسلامي الأكثر انتشارا والأقوى تنظيما والأحق بالترشح.

وأوضحوا رأيهم في التيار السلفي ووصفه بالتفرق والتشدد، ورأيهم في السلفيين ليس جديدا، هو أمر معلوم للجميع. كما أن للسلفيين رأيهم السلبي في الإخوان أيضا ولا علاقة لذلك باستهداف الإخوان للدولة المصرية وسعيهم في الخراب!.

وظهر تسريب رابع يظهر رأي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة الإخوان، في حكم الجماعة، وإيثاره أن يحكم العسكر مصر بدلا من الإخوان. الأمر الذي جعل الجميع يتسائل عن الجريمة التي بينتها التسريب.

كما أن هناك تسريب آخر يتحدث فيه الشاطر عن تطهير النيابة العامة ونيابة أمن الدولة من الفاسدين. علما بأن تطهير مؤسسات الدولة كان مطلبا ثوريا عاما!

(المصدر: فيسبوك/تويتر – وطن)

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