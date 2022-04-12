“فاتن أمل حربي” هدفه الطعن بالإسلام .. الشيخ محمد الصاوي يفضح مسلسل إبراهيم عيسى (فيديو)

وطن – شن الداعية المصري الشهير محمد الصاوي، هجوما عنيفا على مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، الذي يصفه النشطاء بـ”الكاره لكل ما هو إسلامي” وينفذ أجندة غربية للطعن بثوابت الإسلام.

“فاتن أمل حربي” يطعن بثوابت الإسلام

ويناقش المسلسل قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومعاناة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

إلا أنه يهاجم نصوص الشريعة في هذا الأمر بشكل واضح ويطعن في ثوابت الإسلام.

كما اتهم ناشطون مسلسل “فاتن أمل حربي” بأنه يدعو للابتعاد عن الشرع وتشويه صورة رجال الأزهر.

وفي مقطع مصور له بثه على صفحاته بمواقع التواصل، شن الشيخ محمد الصاوي، هجوما عنيفا على المسلسل وكاتبه إبراهيم عيسى، مشددا على أن هدفه هو “الطعن في ثوابت الإسلام”.

وقال إن الهدف من هذا المسلسل هو “إبعاد الناس عن السنة. هم يحاربون سة النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما أتوا من وسيلة وبكل ما أتوا من قوة.”

إبراهيم عيسى يفسر الدين عى هواه

وهاجم إبراهيم عيسى :”يظهرلي رجل شبعان عنده بطن عامل حملات بأستك. متكأ على أريكته يقول في الدين ما على مزاجه ويترك ما يخالف هواه وأجندته. هذا هو الفساد الحقيقي.”

وتابع الشيخ “الصاوي” أن قانون الأحوال المدنية والأسرة قانون موافق للشريعة وينصف المرأة في كثير من حقوقها، “فلماذا نأخذ منه ما على هوانا ونترك الآخر ونهاجمه لأنه لم يوافق أمزجتنا؟”

وذكر الداعية المصري بتصريحات إبراهيم عيسى الأخيرة عن البقرة وأنها كائن يستحق التقديس، وقال:”واحد أحمق يتشبه بالحيوانات بيحب البقر وبيقول إن البقرة حاجة جميلة مقدسة وعايز يفتي للناس في الدين.. فاضل تكة كده ويقول يا جماعة إيه المشكلة إن احنا نعبد البقرة.”

واستطرد مخاطبا عيسى:”انت عاوز تفسد في الأرض ليه؟! عاوز تضيع على الناس رمضان ليه وتضيع عليهم دينهم واخلاقهم؟! يا اخي اطلع بره بقى روح هناك عند البقر عند الهنود واعملهم دستور.”

كما اختتم الشيخ محمد الصاوي حديثه بالقول:”يا جماعة إحنا مأمورين إننا نعظم رسول الله وأن نوقره وأن نعظم سنته.. وبعد كده سنجد من التوفيق والسعادة مالا يخطر على بال.”

رد الأزهر على “فاتن أمل حربي”

وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، قال إن ما جاء في مسلسل “فاتن أمل حربي” عن الاستدلال على دليل سقوط الحضانة عن المرأة المطلقة حال زواجها يعد جريمة متكاملة الأركان، وذلك نظرًا لتغافلة عن أحد مصادر التشريع الإسلامي الأخرى بخلاف القرآن الكريم.

وكتب “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”جريمة مكتملة الأركان، هل ورد هذا الحكم في القرآن صريحا؟منهج هدم للدين، فليس في القرآن عدد الصلوات ولا الركعات…فكر خبيث يجب التصدي له”.

كما أضاف:”يا هذا التشريع لا ينحصر في كتاب الله، بل معه السنة والإجماع والقياس، ومصادر أخرى يعرفها العلماء لا الجهلاء”.

إبراهيم عيسى يأكل حقوق من يعمل معه

شريف طه، الداعية الإسلامي، قال إن النسوية لا تستهدف الدفاع عن حقوق المرأة، إنما تتاجر بقضايا المرأة من أجل تحقيق أهداف بعينها، مستشهدا باعتداء إبراهيم عيسى على حقوق من يعملون تحت يده.

كما وكتب طه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الغجتماعي “فيس بوك” قائلا: “النسوية لا تدافع عن المرأة. ولا تسعى لرفع الظلم عنها، ولكنها تتاجر بقضاياها لتحقيق أغراضها الخاصة”.

بينما تابع قائلا: “فمثلا واحد زي إبراهيم عيسى عاوز يقنعنا إنه بيدافع عن المرأة والمظلومين. وهو واكل حقوق الصحفيين والصحفيات معاه في الجريدة بتاعته.”

كما أضاف:”وهو شخص لا يمانع أدنى ممانعة من سحق خصومه الفكريين والسياسيين والضحك على أشلائهم ومصابهم، لتحقيق مصالحه الشخصية”.

وأثار مسلسل “فاتن أمل حربي” جدلا خلال الفترة الماضية بسبب أحقية الأم في حضانة أولادها بعد زواجها، وكذلك الأحق في الرؤية بعد انفصال الزوجين.

بينما مثلت بعض المشاهد في المسلسل “تطاولًا صريحا على الدين وبعض الثوابت”، خاصة في المشهد الذي رفضت فيه نيللي كريم الاعتراف بسقوط الحضانة عن المرأة حال تزوجها بآخر. وزعمت أنه لا توجد آية صريحة تنص على ذلك.

(المصدر: وطن)

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