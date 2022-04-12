داعية عماني يرد على طالب سأله عن ظهور معلمتهم بملابس مثيرة وحاجتهم بالنظر إليها

وطن – تداول ناشطون عمانيون بمواقع التواصل رد داعية عماني على سؤال غريب وصله من قبل أحد الطلاب الجامعيين.

حكم ظهور معلمة غير ملتزمة بالزي الشرعي أمام الطلبة

وكان السؤال الذي ورد للشيخ أحمد بن عبيد التمتمي، يسأله فيه الطالب عن حكم ظهور معلمة لهم غير ملتزمة بالزي الشرعي.

الشيخ أحمد التمتمي : غضوا أبصاركم قدر استطاعتكم في حالة تدريسكم من معلمة بلبس غير ساتر pic.twitter.com/KrbsLiCmRJ — أخبار عمان (@omaniyanews) April 12, 2022

وجاء في نص السؤال أن المعلمة تظهر بملابس غير مستترة وأنهم يكونون بحاجة للنظر إليها لفهم الدرس.

ليرد عليه الشيخ التمتمي بقوله: “غضوا أبصاركم قدر استطاعتكم. بحيث لا يكون النظر إلا بقدر الضرورة واسألوا الله القبول.”

جدل

وأثار هذا الطرح جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر، وكتب أحدهم متسائلا:”لماذا لا يكون الستر إجباري في هذا الشهر الفضيل احتراماً وتقديراً لمشاعر المسلمين؟”.

فيما اعتبر “أبو البراء” من جانبه أنه إذا كان رؤساء وعمداء الكليات على قدر كبير جدا من الحزم في اللباس المحتشم للطلاب في دولة إسلامية، فلن تجد هذه التصرفات على مستوى هيئة التدريس(القدوة) والطلاب. حسب وصفه

كما أشار إلى أنه سبق أن دخل جامعة إسلامية في إحدى الدول، ليجد على كل بواباتها لوحة إرشادية ضخمة مكتوبة ومصورة بضرورة الالتزام بالزي الإسلامي.

وعلى الجانب الآخر تساءل مغرد: “واذا سافر هذا الطالب المجتهد ابتعاث في احد الدول الاوروبية كيف سيكون حاله؟!”.

وتابع موضحا: “استغرب بصراحة مسلمي العالم يعيشون ويتعايشون مع خلق الله من كل الديانات والألوان والأشكال. وأمورهم طيبة وصلاحهم واضح في أعمالهم وأقوالهم.”

واتفق معه في الطرح أحمد المعولي الذي كتب معلقا:”من يشوف نفسه ما قادر يتعلم بسبب ملابس المسات أحسن له يجلس في بيته.”

محمد الشامسي توقع أن تكون المعلمات اللائي ذكرهم الطالب في سؤاله هن “معلمات أجنبيات” ولسن عمانيات.

واستنكر آخرون أن يغض الطلاب أبصارهم عن المعلمة. حيث أن التواصل البصري مهم جدا لاستيعاب ما يتم شرحه بسهولة.

هذا وطالب النشطاء بإصدار السلطات تعليمات توجب ارتداء الأساتذة زيا رسميا بمواصفات معينة يتماشى مع تقاليد المجتمع العماني المحافظ.

(المصدر: وطن)