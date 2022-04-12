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داعية عماني يرد على طالب سأله عن ظهور معلمتهم بملابس مثيرة وحاجتهم بالنظر إليها

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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رد داعية عماني على طالب سأله عن حكم ظهور معلمة لهم غير ملتزمة بالزي الشرعي watanserb.com
برر الطالب سؤاله للداعية بأنهم يكونون بحاجة للنظر إلى معلمتهم لفهم الدرس

وطن – تداول ناشطون عمانيون بمواقع التواصل رد داعية عماني على سؤال غريب وصله من قبل أحد الطلاب الجامعيين.

حكم ظهور معلمة غير ملتزمة بالزي الشرعي أمام الطلبة

وكان السؤال الذي ورد للشيخ أحمد بن عبيد التمتمي، يسأله فيه الطالب عن حكم ظهور معلمة لهم غير ملتزمة بالزي الشرعي.

وجاء في نص السؤال أن المعلمة تظهر بملابس غير مستترة وأنهم يكونون بحاجة للنظر إليها لفهم الدرس.

ليرد عليه الشيخ التمتمي بقوله: “غضوا أبصاركم قدر استطاعتكم. بحيث لا يكون النظر إلا بقدر الضرورة واسألوا الله القبول.”

جدل 

وأثار هذا الطرح جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر، وكتب أحدهم متسائلا:”لماذا لا يكون الستر إجباري في هذا الشهر الفضيل احتراماً وتقديراً لمشاعر المسلمين؟”.

فيما اعتبر “أبو البراء” من جانبه أنه إذا كان رؤساء وعمداء الكليات على قدر كبير جدا من الحزم في اللباس المحتشم للطلاب في دولة إسلامية، فلن تجد هذه التصرفات على مستوى هيئة التدريس(القدوة) والطلاب. حسب وصفه

كما أشار إلى أنه سبق أن دخل جامعة إسلامية في إحدى الدول، ليجد على كل بواباتها لوحة إرشادية ضخمة مكتوبة ومصورة بضرورة الالتزام بالزي الإسلامي.

وعلى الجانب الآخر تساءل مغرد: “واذا سافر هذا الطالب المجتهد ابتعاث في احد الدول الاوروبية كيف سيكون حاله؟!”.

وتابع موضحا: “استغرب بصراحة مسلمي العالم يعيشون ويتعايشون مع خلق الله من كل الديانات والألوان والأشكال. وأمورهم طيبة وصلاحهم واضح في أعمالهم وأقوالهم.”

واتفق معه في الطرح أحمد المعولي الذي كتب معلقا:”من يشوف نفسه ما قادر يتعلم بسبب ملابس المسات أحسن له يجلس في بيته.”

محمد الشامسي توقع أن تكون المعلمات اللائي ذكرهم الطالب في سؤاله هن “معلمات أجنبيات” ولسن عمانيات.

واستنكر آخرون أن يغض الطلاب أبصارهم عن المعلمة. حيث أن التواصل البصري مهم جدا لاستيعاب ما يتم شرحه بسهولة.

هذا وطالب النشطاء بإصدار السلطات تعليمات توجب ارتداء الأساتذة زيا رسميا بمواصفات معينة يتماشى مع تقاليد المجتمع العماني المحافظ.

(المصدر: وطن) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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