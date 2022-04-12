حازم صلاح أبو إسماعيل و”الاختيار3″ .. أكثر شخص كان السيسي يخشاه واعتقله قبل مرسي

وطن – ظهر الداعية والسياسي المصري البارز حازم صلاح أبو إسماعيل، الاثنين، في الحلقة العاشرة من مسلسل “الاختيار3” الذي يأتي في رمضان برعاية المخابرات المصرية لتلميع صورة النظام ورئيسه عبدالفتاح السيسي.

حازم أبو إسماعيل يظهر في “الاختيار3”

وحاول “الاختيار3” تشويه صورة حازم صلاح أبو إسماعيل، كالعادة كما فعل المخرج بيتر ميمي، مع معارضي السيسي الآخرين من جماعة الإخوان والتيارات السياسية الأخرى.

ويشار إلى أن الشيخ حازم صلاح كان مرشحا لرئاسة الجمهورية عقب ثورة يناير، وتقدم رسميا لخوض سباق انتخابات الرئاسة.

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إلا أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد وقتها برئاسة طنطاوي ـ وكان حازم يهاجمه دائما ـ دبر له مكيدة للإطاحة به حيث كان يحظى بشعبية جارفة، ونسبة نجاحه المتوقعة ووصوله لرئاسة مصر كانت كبيرة جدا.

مزاعم جنسية والدته الأمريكية

وزعم السلطات القضائية المصرية وقتها بتوجيهات من المجلس العسكري، وجود أوراق تثبت أن والدة الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يمنع ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية.

مسلسل “الاختيار3” أظهر حازم صلاح أبو إسماعيل في حلقة الأمس، محاولا تشويه صورته وإظهاره بدور الإرهابي المحرض على العنف.

“السيسي ممثل عاطفي”

وكان الشيخ حازم أول من كشف حقيقة السيسي وقال إنه “ممثل عاطفي”. كما كان أول من هاجم المجلس العسكري ووصف أعضائه بـ”الذئاب” في وقت كانت التيارات السياسية تمجد هذا المجلس، وترى أنه حمى ثورة يناير.

الكلمة التاريخية لحازم ابو اسماعيل : السيسي ممثل عاطفي #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر #السيسي_كذاب_اشر pic.twitter.com/PKYWUdd1kD — صقر قريش 🇪🇬 ☪️(الا رسول الله)☪️🇵🇸 (@Sagr_Quraish) September 17, 2020

ويبدو أن “أبو إسماعيل” كان هو أكثر شخص يخشاه السيسي أثناء إعداده للانقلاب، بسبب شعبيته الجارفة لدرجة أنه أقدم على اعتقاله يوم 2 يوليو 2013، قبل إعلان اعتقال الرئيس الراحل محمد مرسي.

حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

سلط “الاختيار3” الضوء على اعتصام حازم ومؤيدوه عند مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي كان يهدف لدعم شرعية الرئيس التي تهدف أجهزة الدولة العميقة لإسقاطه عبر التشويه الإعلامي المتعمد له.

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كما زور المسلسل ـ الأكثر جدلا هذا العام ـ الأحداث وأظهر الشيخ حازم بصورة الإرهاربي الذي ينشر العنف في مصر، وأنه رجل يطمح للسلطة لأجل مكاسب شخصية.

بينما تسبب ظهور “أبو إسماعيل” في الاختيار3 بجدل واسع على مواقع التواصل وانتقادات لنظام السيسي، الذي يهدف لتشويه صورة جميع معارضيه عبر حزمة من الأكاذيب والمزاعم مستغلا سيطرته على البلاد وفرض حكمه، وأنه أصبح المتحكم الوحيد وصاحب الرأي الوحيد.

مواقع التواصل تنصف أبو إسماعيل وتفضح “الاختيار3”

وكشفت العديد من تعليقات النشطاء كذب رواية المسلسل المخابراتي. مستنكرين تزوير أحداث قريبة عاشها الشعب بكل تفاصيلها.

العراب حازم ابو اسماعيل

تهمته انه كان عارف ان بلحه ممثل عاطفي #احنا_صوتهم_المكتوم pic.twitter.com/AleDwzo1cX — كلمة حق (@hwdh49894732) April 6, 2022

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”حازم صلاح أبو إسماعيل لو وزنوا عقله بعقل السيسي وخرافه فسيميل الميزان لحازم فك الله اسره. رجل حر اراد تحرير مجموعة من العبيد الا انهم شكوه لسيدهم فأسره.”

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وتابع:”يوجد في زنازين مصر رجال لا يضاهي السيسي ضفرا في اصبعهم”.

بينما لفت الناشط خالد فريد سلام، إلى أن النظام المصري لا يزال بعد عشر سنوات يجتر أحداثا انتهت بلا أي فائدة حقيقية. سوى محاولة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحياتية الآنية.

بينما تابع:”وتمجيد شخص الرئيس الحالي بطريقة غير مسبوقة لا يمكن وصفها ما الا بأنها حالة من البارانويا والنرجسية والسيكوباتية. وضع عام يعكس حقيقة الاوضاع في مصر.”

كما كتب ناشط آخر:”حازم صلاح ابو اسماعيل لو كان دخل اننخابات الرئاسة كان كسبها وكان هيحكم البلد.”

المخابرات المصرية بثت تسريب خيرت الشاطر بيرفض فيه العنف والارهاب وتنظيم القاعدة وبيقول ده بيعمل مشاكل للإخوان.. ده لو خيرت الشاطر هو اللي مول إنتاج مسلسل الاختيار مكنش طلع صورته حلوة بالشكل ده.. انتوا بتعملوا ايه؟!https://t.co/iLREpHllpZ#القشاش2#سامي_كمال_الدين #الاختيار3 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) April 11, 2022

في حين قال مغرد باسم أحمد:”قد قالها الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل بأن السيسي ممثل عاطفي بارع، لكن لم يصدق أحد وادي المصريين بيدفعو الثمن.”

ويرى ناشطون أن عبدالفتاح السيسي عبر مسلسل “الاختيار3” يسعى للانتقام من كل معارضيه وتشويههم، للتغلب على عقده النفسية وإقناع نفسه زورا أنه أنقذ البلاد من الفوضى. وأنه ما قام به ليس انقلابا على الديمقراطية وتفريط بدماء المصريين.

(المصدر: وطن)

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