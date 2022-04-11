ليلى عبدالله ترد بعد مشهد خلع ملابسها الذي اضطر “شاهد” لحذف الحلقة السابعة من مسلسل “من شارع الهرم”

وطن– خرجت الفنانة اللبنانية، المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، عن صمتها، وردت على الانتقادات التي أدت إلى حذف مشهدها من الحلقة السابعة من مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

“الكل ناطر ردي”

وقالت ليلى عبدالله بفيديو متداول رصدته “وطن”: “أحسن شيء يسويه الفنان اذا صار اسمه ترند ان يبعد شوي ويشوف الأمور من بعيد ويتعلم منها. ويتعلم من كل مدح وانتقاد ويسامح كل تجريح”.

وأضافت: “أنا ادري أن الكل ناطر ردي، فردي هو كل ولد وبنت يعانون من مرض البوليميا وغيرها من الامراض التي تأكل بجسم الانسان ما هو اللي ياكل. اتمنى معركتكم تكون أسهل”.

وختمت: “أتمنى صوتي يكون وصل لكل الاشخاص الذين حولكم ويتفهموكم ويساعدوكم في النهاية. أما الباقين فلكم مني كل محبة وتقدير واحترام”.

ياقلبي يا ليلى عبدالله 🥺❤️❤️ pic.twitter.com/cH83OUWpSw — لوزه (@ILozah7) April 10, 2022

مشهد لبنى

وكانت ليلى قد تعرضت لموجة انتقادات بعد المشهد الذي يصور لحظة توجه شخصية “لبنى” التي تجسدها، إلى غرفتها مسرعةً لقياس وزنها بعد تناولها الطعام بشراهة.

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وأثناء توجه “لبنى” إلى الغرفة، تقوم بخلع جميع ملابسها قطعة قطعة، ثم تقف على الميزان لمعرفة ما إذا ما زاد وزنها بسبب معاناتها من مرض البوليميا.

ويظهر في المشهد، أسفل قدمي الممثلة الكويتية، وأكتافها، في إيحاء أنها عارية، رغم أنها لم تظهر هكذا بالصريح.

“شاهد” تحذف الحلقة

لكن المتابعين استنكروا اللقطة، وطالبوا بإيقاف العمل، فما كان من منصة “شاهد” إلا أن حذفت الحلقة، ثم أعادت نشرها بعد حذف مشهد ليلى عبدالله.

ويعتبر مرض البوليميا الذي حاولت ليلى إلقاء الضوء عليه، هو أحد اضطرابات الأكل الجدية الخطيرة، والتي تشكل خطرًا على الحياة.

ويعرف المرض أيضاً باسم النهام العصابي أو الشره المرضي العصب.

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مرض البوليميا

يتميّز هذا المرض بحالات متكررة من النهم التي يقدم فيها المريض بعد ذلك على تحفيز نفسه على التقيؤ، أو تطبيق عمليات تطهير أخرى من أجل منع ارتفاع الوزن.

كما قد يلجأ مريض البوليميا إلى وسائل أخرى للتخلص من وزنه، مثل استعمال مواد مُسهّلة وملينة للأمعاء، أو تناول أدوية مدرّة للبول.

كما قد يلجأ إلى بممارسة النشاط الجسماني المكثف بشكل مفرط، واعتماد نظام صارم من الصوم.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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