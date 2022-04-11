“زاك باكس”…مارك زوكربيرج يخطط لإطلاق عملات افتراضية لمستخدمي فيس بوك وإنستجرام

وطن– حسب موقع “interestingengineering”، يعمل مؤسس ومدير شركة “ميتا” الأمريكية (فيسبوك سابقا)، مارك زوكربيرج على تطوير عملات افتراضية، باسم زاك باكس Zuck Bucks. كجزء من المنتجات المصممة لتقليل اعتماد منصته على الإعلان في المستقبل.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، التحكم في عملة زاك باكس سيتم مباشرةً بواسطة ميتا Meta . وستعمل بطريقة مشابهة لعملة Robux المستخدمة في لعبة الأطفال الشهيرة Roblox.

لماذا تقوم ميتا بإطلاق عملة رقمية؟

ستعمل هذه الرموز الرقمية الجديدة لـ Meta على تنويع مصادر الدخل وتحديث قاعدة مستخدمي المنصة. والتي تتنافس باستمرار مع الشركات الجديدة في هذا المجال مثل “تيك توك”.

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تشمل المنتجات التي يتم دراستها “الرموز الاجتماعية” أو “الرموز المميزة للسمعة”، والتي يمكن استخدامها كمكافآت من قبل المستخدمين. وهي تبحث أيضًا عن “العملات المعدنية للمبدعين”، والتي يمكن أن يستخدمها المؤثرون على Instagram.

“زاك باكس” ليست الأولى

تختلف عملة Zuck Bucks الافتراضية عن عملة ديم التي أطلقها زوكربيرج عام 2019. حيث أطلق عليها في الاول Libra وتم تصميمها كمنظمة غير ربحية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.

وبحلول يناير 2022، كانت الجمعية تتطلع إلى بيع جميع أصولها. لكنها واجهت معارضة شديدة من قبل المنظمين للعملة الرقمية التي أنشأتها شركة Facebook والتي تسمى الآن Meta.

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عندما تم تقديم عملة Libra لأول مرة في العالم في عام 2019، وصفت على أنها رمز رقمي مدعوم بعدة عملات.

من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من العملات، بما في ذلك الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني, أكد زوكربيرج وفريقه بأن Libra ستكون محمية للغاية من مخاطر تقلبات العملة.

ومع ذلك، اعترض المنظمون على الفكرة مما أدى إلى إعادة تسميتها باسم Diem.

وبالإضافة إلى إنشاء عملات افتراضية، يتطلع زوكربيرج أيضًا الدخول عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

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