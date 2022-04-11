ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد اقتراب سون هيونغ خطوة كبيرة نحو صلاح

وطن – اقترب نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خطوة كبيرة نحو متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول لهذا الموسم.

هاتريك سون هيونغ والاقتراب من صلاح

ونجح النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام “السبيرز”، من الوصول إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وتقليص الفارق مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول إلى ثلاثة أهداف فقط.

سون مع توتنهام في البريميرليج خلال هذا الموسم:

👕 28 مباراة

⚽️ 17 هدفاً

🎯 6 تمريرات حاسمة سون سجل هاتريك أمام أستون فيلا. 🔥 pic.twitter.com/xfwDzLyrHF — GOAL Arabia (@GoalAR) April 9, 2022

كما وسجل نجم توتنهام سون هيونج الهاتريك. في المباراة الأخيرة مع الفريق، في شباك مرمى أستون فيلا في الدقائق ال6 وال66 وال71، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

فيما لم ينجح المصري محمد صلاح متصدر الترتيب من تسجيل أي من الأهداف. مع فريق ليفربول “الريدز”، في مباراة القمة المثيرة أمام مانشستر سيتي. التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

بينما سجل زميليه البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة ال13، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة ال46، داخل شباك فريق مانشستر سيتي “السماوي” في قمة منافسات الدوري الإنجليزي.

كما وأحرز هدفي مانشستر سيتي النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة وغابرييل خيسوس في الدقيقة ال37.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحافظ المصري محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 برصيد 20 هدفاً، كما ويليه النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في المركز الثاني من الترتيب برصيد 17 هدفاً.

وآتى في المركز الثالث البرتغالي دييغو جوتا نجم فريق ليفربول. برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن زميله السنغالي ساديو ماني. الذي جاء في المركز الرابع برصيد 13 هدفاً.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ⚽️ – صلاح (20)

– سون (17)

– جوتا (14)

– رونالدو (12)

– هاري كين (12)@MoSalah pic.twitter.com/uy1KhhCW34 — mal3abcom (@mal3abcom) April 10, 2022

كما وجاء في المركز الخامس نجم فريق مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو. برصيد 12 هدفاً، متساوياً بنفس رصيد الأهداف مع هاري كين مهاجم توتنهام، وإيفان توني نجم فريق برينتفورد خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

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