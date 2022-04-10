“وول ستريت”: “هل نسي قادة الكويت كيف أنقذتهم أمريكا من زنازين صدام حسين؟”

وطن – عبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن غضبها تجاه الكويت، بعد امتناعها عن التصويت لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان.

“وول ستريت” تهاجم الكويت

وكتبت بالنص في تقرير لها ترجمته (وطن): “تستحق ذكرًا خاصًا ـ تقصد الكويت ـ غير مشرف لامتناعها عن التصويت، فهل نسي قادتها كيف أنقذتهم أمريكا من زنازين صدام حسين 1991م؟”

ولفتت الصحيفة إلى أن 58 دولة امتنعت عن التصويت، بعد أن هددت روسيا الدول بالانتقام إذا صوتت للتعليق. وشملت الدول الغير شجاعة بحسب وصف التقرير المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والمكسيك والأردن.

الصحيفة ذكرت أن الأمم المتحدة أخيرًا قامت بعمل مفيد فيما يتعلق بحرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا. حيث صوتت الجمعية العامة، الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

جرائم حرب روسية

والتصويت هو علامة واحدة من بين العديد هذا الأسبوع على أن اكتشاف جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا يسبب مشاكل أكبر للكرملين.

والتأثير العملي لهذا التوصيت ضئيل ، لكن الرمزية مهمة عندما تُمنع روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم أمثال فنزويلا وكوبا والصين.

ويبدو أن الكرملين محرج للغاية بصفته وسيطًا في مجال حقوق الإنسان حتى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتضمنت الدول الـ 23 التي صوتت مع روسيا المشتبه بهم المعتادين كوبا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران وبيلاروسيا والصين.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة “تشانغ جون”: “التعامل مع عضوية مجلس حقوق الإنسان بهذه الطريقة سيضع سابقة خطيرة جديدة ، ويزيد من تكثيف المواجهة في مجال حقوق الإنسان ، ويحدث تأثيرًا أكبر على نظام إدارة الأمم المتحدة ، وينتج عنه عواقب وخيمة”.

ووصفت “وول ستريت جورنال” أيضا عدم حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط والغاز الروسي إلى الآن بـ”العار”.

وتابعت: “وهذا يعني أن أوروبا تدعم كل يوم حرب روسيا عن طريق تمويل الكرملين. إذا كان الحظر كبيرًا جدًا ، فيجب على الاتحاد الأوروبي على الأقل وضع مدفوعات الطاقة الروسية في حساب الضمان حتى ينهي السيد بوتين حربه ، كما اقترح هولمان جينكينز.”

معركة كييف

وفازت أوكرانيا في معركة كييف ، ولكن من المرجح أن تكون معركة دونباس في الشرق أكثر وحشية.

وتدرك أوكرانيا أنه إذا احتل بوتين ربع مساحة الدولة أو نحو ذلك ، فيمكنه تجميد الصراع وإعادة تسليح نفسه لشن هجمات في المستقبل.

وربما يخطط أيضًا لشن هجوم على ميناء أوديسا لقطع الطريق على أوكرانيا بأكملها من الوصول إلى البحر الأسود.

قد تكون هذه الحرب طويلة ، وسيتعين على عزيمة الغرب أن تضاهي وحشية بوتين.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويشار إلى أنه، الخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بعد مزاعم رفيعة المستوى بارتكاب فظائع ارتكبها جنود روس خلال الحرب في أوكرانيا.

وجاءت نتيجة التصويت 93 مؤيدا مقابل 24 وامتناع 58 عن التصويت.

ومن بين الدول العربية، كانت ليبيا الدولة العربية الوحيدة من بين 93 دولة صوتت لصالح القرار.

بينما صوتت الجزائر وسوريا من بين الدول العربية من بين 24 دولة عارضت القرار.

بينما امتنعت 12 دولة عربية عن التصويت من بين إجمالي 58 دولة، لتشمل الدول العربية البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات، واليمن.

فيما جاءت 5 دول عربية من بين 18 دولة لم تصوت وهم جيبوتي، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والصومال.