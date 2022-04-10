شبوة: مسلح من “العوالق” يقتل ضابطاً إماراتياً شتمه بألفاظ نابية بـ30 رصاصة

وطن – أفادت وسائل إعلامٍ يمنية، بمقتل ضابط إماراتي في محافظة شبوة جنوب اليمن، على يد احد أبناء قبائل العولقي ويتبع الفصائل الإماراتية، بعدما تعرّض للشتائم من طرف الضابط الإماراتي القتيل .

مصادر عسكرية قالت إن أحد الضباط الإماراتيين، اعتدى على مسلح يتبع الفصائل الإماراتية، من أبناء قبائل العولقي، ووجه له شتائم بألفاظ نابية، ما دفع المسلح إلى إطلاق النار على الضابط الإماراتي وأرداه قتيلا على الفور.

وذكر بعض اليمنيين أنّ المسلح من أبناء العوالق أطلق 30 رصاصة على الضابط الإماراتي.

وأشارت إلى أن مسلحي الفصائل الإماراتية (قوات العمالقة) قاموا باعتقال العولقي، عقب عملية القتل، واقتياده إلى جهة مجهولة. فيما تحدثت بعد المصادر إلى أنه محتجز في مطار شبوة .

وعلى إثر الحادثة، أطلق ناشطون يمنيون، عبر موقع “تويتر” وسم (#شبوه_ترفض_المحتل_الاماراتي). نصرة للجندي الذي قتل الضابط الإماراتي .

يذكر أنّ المنطقة الغنية بالنفط والغاز جنوب شرقي اليمن، تحولت إلى مسرح لصراع سياسي، وهذه المرة بين أذرع الإمارات، “المجلس الانتقالي الجنوبي” وقوات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي الحوثيين بعد انهيار التحالف معهم.

وبعد عامين من دحره من شبوة، تضاعفت آمال “المجلس الانتقالي” بالعودة إلى المشهد مجدداً. عقب إطاحة المحافظ المحسوب على حزب “التجمع اليمني للإصلاح” محمد صالح بن عديو. وتولي عوض العولقي منصب محافظ شبوة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. خصوصاً أن الأخير تم تعيينه بعد ضغوط من أبوظبي التي تدعم الانفصاليين في اليمن.

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