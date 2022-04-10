أيمن هدهود .. خبير اقتصادي مصري يموت في سجون السيسي ورواية رسمية “كاذبة” (صور)

وطن – أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نقلاً عن أفراد من عائلته، أن الخبير الاقتصادي أيمن محمد علي هدهود توفي في الأيام الأخيرة في “ظروف غامضة” داخل سجون النظام المصري .

وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود

اختفى الخبير الاقتصادي أيمن هدهود -مؤسس حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي المصري-، في 5 فبراير.

وأبلغ مسؤولون أسرته بوفاته يوم السبت لكن لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

ولم تتمكن الأسرة من تأكيد اعتقاله لأيام بعد أن تم احتجازه من قبل الشرطة في العامرية، إحدى ضواحي القاهرة حيث يقيم هدهود، وفقًا لشقيقه عمر.

وقال عمر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة: “بعد يومين، جاء إلينا ضابط شرطة من جهاز الأمن الوطني وأخبرنا أن أيمن (كان) محتجزًا معهم”.

ثم أُبلغت الأسرة أنه تم تشخيص إصابة أيمن بمرض انفصام الشخصية وأنه يتعين إدخاله إلى المستشفى للمراقبة في مرفق للصحة العقلية في العباسية لمدة 45 يومًا.

ونفى عمر وعائلته أن يكون أيمن يعاني في أي وقت من مشاكل الصحة العقلية.

وقالوا إن المستشفى رفضت زيارتهم، التي زُعم أنها أخبرتهم أنهم بحاجة إلى إذن خاص من النيابة العامة.

وقالت الأسرة إن مكتب المدعي أخبرهم أنه ليس لديه سجل باعتقاله أو قضيته في أي مكان.

“بعد انتهاء فترة الـ 45 يومًا، ذهبنا إلى جهاز الأمن الوطني مرة أخرى. وقيل لنا أن لديه قضية في مجمع نيابة زينهم، وسألنا جميع المدعين هناك ، لكننا لم نعثر عليه”. قال عمر في مقابلة نشرت يوم السبت.

عمل أيمن مستشارا اقتصاديا في حزب الإصلاح والتنمية ، وتم ترشيحه في انتخابات 2010 البرلمانية.

60 ألف سجين سياسي منذ انقلاب السيسي

يُعتقد أنه كان واحداً من بين 60 ألف سجين سياسي على الأقل يُقدر أنهم سُجنوا منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عام 2013.

أطاح السيسي بمحمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد ، كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتوفي عدد من السجناء السياسيين رفيعي المستوى في الحجز في السنوات الأخيرة. بمن فيهم مرسي والنائب السابق عصام العريان.

وقالت جماعات حقوقية إن وفاتهم كانت على الأرجح بسبب الإهمال الطبي والظروف السيئة في السجون.

وفقًا للجنة العدل ومقرها جنيف ، منذ انقلاب السيسي ، مات ما لا يقل عن 731 شخصًا في الحجز بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية.

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