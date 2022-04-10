أسوأ ما في “الاختيار3” ليس تشويهه صورة “مرسي” والإخوان .. باحث مصري يكشف الحقيقة

وطن – قال الكاتب والباحث المصري علاء بيومي إنّ أسوأ ما في مسلسل “الاختيار3″، ليس تشويهه لصورة الرئيس الراحل محمد مرسي أو الاخوان المسلمين، أو تلميعه لصورة مؤسسات الأمن والنظام الحالي، بل العقلية الصفرية لصناعة ومنتجيه، وظرف عرضه.

وقال “بيومي” في منشور على حسابه في “فيسبوك” رصدته “وطن”: “المسلسل يعرض ومصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة دفعتها لتخفيض سعر عملتها بحوالي ١٥ ٪؜ بعد ان خفضتها بنسبة ٥٠٪؜ من ست سنوات فقط. وهذا يعني ببساطة نزول ملايين المصريين تحت خط الفقر”.

واضاف الكاتب المصري: “أزمة مصر الاقتصادية ليست فقط نتاج لحرب أوكرانيا أو ثورة يناير. هي نتاج لسياسات اقتصادية خاطئة نابعة من غياب الشفافية والتخطيط والمؤسسات. وغياب نظام قادر على العمل مع الشعب وتطوير حلول حقيقية لمشكلاته”.

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وتابع علاء بيومي: “الاختيار3 يوضح مدى انتشار المشكلات السابقة. نفس المشكلات التي أدت للأزمة الاقتصادية. أحادية الفكر، الصراع الصفري، تجاهل الحقائق، التلفيق، تجاهل القانون وحقوق الناس وأبسط المبادئ الحقوقية (التسريبات)، والإصرار على رواية واحدة مغلوطة في أحلك الظروف”.

كما قال إنّ “الاختيار3 دليل على ان عقلية الأزمة متمكنة على أعلى مستوى. وأن للأسف التراجع مستمر والقادم أسوأ. وأن الاصلاح مازال بعيد، ولم يبدأ بعد، والخاسر الحقيقي والأكبر هو البلد والناس”.

وختم منشوره بالقول: “حقيقة مصر لا تستحق ذلك.كان الله في عون مصر والمصريين.”.

والمتابع لمسلسل “الاختيار3” يرى بشكل لا لبس فيه، محاولة القائمين على العمل -الذي تنتجه وتشرف عليه المخابرات المصرية-، تلميع صورة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتغطية على مجازره وسياساته القمعية منذ صعوده لسدة الحكم بانقلاب على الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

(المصدر: رصد وطن – فيسبوك)

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