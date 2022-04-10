أبو جبل يرد على أنباء طلبه مليون دولار لتجديد عقده مع الزمالك (فيديو)

وطن – رد حارس الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، على صحة الأنباء التي تحدثت عن طلبه مبلغ مليون دولار، من أجل تجديد عقده الذي أوشك على الانتهاء مع الزمالك المصري.

الحارس أبو جبل والزمالك المصري

وقال حارس الزمالك أبو جبل في حوار صحفي مع قناة ” إم بي سي” المصرية، ” غير صحيح الأنباء التي تتحدث عن طلبي مليون دولار لتجديد عقدي”.

وأردف أبو جبل، ” عند العودة إلى نادي الزمالك وقت على بياض، ولكنني علمت قيمة العقد بعد ذلك. وقالوا لي بأنني قد اتفقت على هذا المبلغ”.

كما وأضاف، ” ما طلبته من الزمالك هو التقدير لي، لأن جماهير النادي وصفني بالصفقة الفاشلة بالنسبة لهم، قادماً من سموحة. وقالوا بأنني سأكون الحارس الثالث للفريق”.

مستقبل أبو جبل

وتابع الحارس محمد أبو جبل، ” أنا ملتزم بعقدي مع الزمالك وأنتظر كلمة النادي بشأن عقدي، الزمالك هو بيتي وأتمنى الاستمرار معه خلال الموسم المقبلة”.

واستكمل، ” تلقيت العديد من العروض للاحتراف في الخارج إلا أنني فضلت العودة للزمالك، كما أنه كل ما يتردد أنني حصلت على مقابل مادي أو وقعت مع نادي النصر السعودي. هو غير صحيح وهي مجرد اجتهادات فقط”.

العلاقة مع الأهلي المصري

وتحدث أبو جبل عن علاقته مع نادي الأهلي وموقفه من الانضمام إلى صفوفه، قائلاً: ” علاقتي طيبة مع أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي المصري، لكن لم يحدث أي تواصل معه. كما أنني لا أعتقد أنني سأنتقل إلى صفوفه، ولا زلت أنتظر كلمة الزمالك وأنا موجود معه”.

وانضم الحارس المصري محمد أبو جبل إلى صفوف نادي الزمالك في صيف عام 2019، قادماً من نادي سموحة، كما وحقق معه لقب الدوري المصري 2020-2021، وكأس السوبر المصري 2020، وكذلك كأس السوبر الأفريقي 2020.

وكان رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور قد أوقف مفاوضات تجديد العقد مع أبو جبل حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تلقي الفريق الخسارة أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

يشار إلى أن عقد أبو جبل ينتهي مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، في ظل تلقيه العديد من العروض من أندية أوروبية وخليجية.

(المصدر: وطن + أم بي سي مصر)

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