الهدهد

موسم الحج 2022 .. السعودية تكشف عدد الحجاج والشروط

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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شروط موسم الحج 2022 watanserb.com
تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

وطن – كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تفاصيل موسم الحج لهذا العام 2022 بعد عامين من التشديدات بسبب جائحة كورونا.

مليون حاج في موسم الحج 2022

وقالت الوزارة ف بيان لها فجر، السبت، إنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأكد البيان على استقبال الحجاج من خارج المملكة سيتم وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

ووضعت الوزارة في إعلانها عن موسم الحج لهذا العام مجموعة من الضوابط.

تتمثل تلك الضوابط في يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا. مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

اشتراطات على الحجاج القادمين من الخارج

كما اشترطت الوزارة على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الحج عام 2021

وزارة الحج والعمرة السعودية نظمت العام الماضي 2021 شعائر حج، واقتصرتها على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.

كما اقتصر ّأداء مناسك الحج العام الماضي على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.

كان ذلك وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا. أو محصن متعافٍ من الإصابة).

في حين شددت الوزارة حينها على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة.

المصدر
وكالة الأنباء السعودية
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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