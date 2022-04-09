موسم الحج 2022 .. السعودية تكشف عدد الحجاج والشروط

وطن – كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تفاصيل موسم الحج لهذا العام 2022 بعد عامين من التشديدات بسبب جائحة كورونا.

مليون حاج في موسم الحج 2022

وقالت الوزارة ف بيان لها فجر، السبت، إنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأكد البيان على استقبال الحجاج من خارج المملكة سيتم وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

﴿وأذّن في النّاس بالحجّ﴾ مليون حاج في موسم حجّ 1443هـ #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/THvCV6F0rD — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 9, 2022

ووضعت الوزارة في إعلانها عن موسم الحج لهذا العام مجموعة من الضوابط.

تتمثل تلك الضوابط في يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا. مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

اشتراطات على الحجاج القادمين من الخارج

كما اشترطت الوزارة على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الحج عام 2021

وزارة الحج والعمرة السعودية نظمت العام الماضي 2021 شعائر حج، واقتصرتها على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.

كما اقتصر ّأداء مناسك الحج العام الماضي على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.

كان ذلك وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا. أو محصن متعافٍ من الإصابة).

في حين شددت الوزارة حينها على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة.