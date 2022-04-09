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عبدالله السدحان نجم “طاش ما طاش” يفسد مقلب رامز جلال (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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عبدالله السدحان في مقلب رامز موفي ستار watanserb.com
عبدالله السدحان في مقلب رامز موفي ستار

وطن – وقع الفنان السعودي عبدالله السدحان نجم “طاش ما طاش” ضحية رامز جلال، السبت، في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز موفي ستار” والذي يشاركه فيه النجم العالمي فاندام هذا العام.

عبدالله السدحان في “رامز موفي ستار”

وعلى غير عادة ضيوف رامز ظهر عبدالله السدحان بهدوء أعصاب كبير جدا، ورأى البعض أنه أفسد مقلب رامز جلال بهدوئه حيث يقوم المقلب على خوف وفزع الضحية.

ورغم أنه في بداية المقلب بدا عليه بعض الخوف، إلا أنه عاد إلى ثبات أعصابة قائلا: “خلاص ارجع بهدوء بالسيارة.” ما يعكس ثباته.

الأمر الذي دعا البعض للتساؤل حول اكتشف السدحان لمقلب رامز جلال.

ولم تخلوا مقدمة رامز جلال من السخرية من الضيف عبدالله السدحان، بمجرد ظهوره في البرنامج حيث استقبلته فتاة من فريق العمل بباقة من الزهور.

كما امتدح رامز جلال السعودية والتي تنتج برنامجه عبر هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ:”يا سعودية يا بلد العقال. ياما هديتينا نجوم على الشاشة. وشوش سمحة ومليانة بشاشة.”

وأضاف:”لما بسمع محمد عبده مبسمعش حد بعده، بيطربني عبدالمجيد عبدالله ويخليني أقول هالله هالله”.

وعن السدحان تابع رامز جلال: “جبنالكم النهاردة فنان في كل حتة أدواره مشهورة ومسمعة.. معانا ومعاكم اللطيف القلاش، نجم طاش بطاش اللي عمره هيضيع بلاش عبدالله السدحان”.

ويتم استكمال فقرة الرعب بالذهاب بالسيارة إلى كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح وتكون السيارة على وشك السقوط، إلا أن السدحان أظهر ثباتا كبيرا ولم يظهر عليه الخوف.

والجمعة، كانت الفنانة رانيا يوسف هي ضحية رامز جلال وفاندام. وحققت حلقتها نسبة مشاهدات عالية جدا. وسبقها الفنانة غادة عادل، الأربعاء.

كما سبق أن وقع كل من الفنانين (صابرين و ياسمين صبري، و حمو بيكا) في فخ رامز جلال بالحلقات الأولى من البرنامج.

“رامز موفي ستار”

فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

كما يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجأ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض. تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

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المصدر
MBCMASRtv
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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