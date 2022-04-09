عبدالله السدحان نجم “طاش ما طاش” يفسد مقلب رامز جلال (فيديو)

وطن – وقع الفنان السعودي عبدالله السدحان نجم “طاش ما طاش” ضحية رامز جلال، السبت، في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز موفي ستار” والذي يشاركه فيه النجم العالمي فاندام هذا العام.

عبدالله السدحان في “رامز موفي ستار”

وعلى غير عادة ضيوف رامز ظهر عبدالله السدحان بهدوء أعصاب كبير جدا، ورأى البعض أنه أفسد مقلب رامز جلال بهدوئه حيث يقوم المقلب على خوف وفزع الضحية.

ورغم أنه في بداية المقلب بدا عليه بعض الخوف، إلا أنه عاد إلى ثبات أعصابة قائلا: “خلاص ارجع بهدوء بالسيارة.” ما يعكس ثباته.

الأمر الذي دعا البعض للتساؤل حول اكتشف السدحان لمقلب رامز جلال.

ولم تخلوا مقدمة رامز جلال من السخرية من الضيف عبدالله السدحان، بمجرد ظهوره في البرنامج حيث استقبلته فتاة من فريق العمل بباقة من الزهور.

كما امتدح رامز جلال السعودية والتي تنتج برنامجه عبر هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ:”يا سعودية يا بلد العقال. ياما هديتينا نجوم على الشاشة. وشوش سمحة ومليانة بشاشة.”

وأضاف:”لما بسمع محمد عبده مبسمعش حد بعده، بيطربني عبدالمجيد عبدالله ويخليني أقول هالله هالله”.

وعن السدحان تابع رامز جلال: “جبنالكم النهاردة فنان في كل حتة أدواره مشهورة ومسمعة.. معانا ومعاكم اللطيف القلاش، نجم طاش بطاش اللي عمره هيضيع بلاش عبدالله السدحان”.

ويتم استكمال فقرة الرعب بالذهاب بالسيارة إلى كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح وتكون السيارة على وشك السقوط، إلا أن السدحان أظهر ثباتا كبيرا ولم يظهر عليه الخوف.

والجمعة، كانت الفنانة رانيا يوسف هي ضحية رامز جلال وفاندام. وحققت حلقتها نسبة مشاهدات عالية جدا. وسبقها الفنانة غادة عادل، الأربعاء.

كما سبق أن وقع كل من الفنانين (صابرين و ياسمين صبري، و حمو بيكا) في فخ رامز جلال بالحلقات الأولى من البرنامج.

“رامز موفي ستار”

فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

كما يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجأ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض. تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

اقرأ أيضاً: