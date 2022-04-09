رياضة

برشلونة يكشف عن تفاصيل إصابة جيرارد بيكيه ومدة غيابه

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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وطن – أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه 35 عاماً، خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق الكتالوني أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

برشلونة وإصابة جيرارد بيكيه

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على منصة ” تويتر”، جاء فيه: ” الفحوصات الطبية أكدت بأن بيكيه يعاني من التهاب في منطقة أوتار عضلة الفخذ الأيسر، كما أن إصابته متوقفة على تعافيه بشكل كامل من الإصابة”.

كما وشهد مباراة برشلونة وآينتراخت الماضية في منافسات الدوري الأوروبي، الخروج الاضطراري للنجم الإسباني بيكيه بعد إصابته، ونزول زميله الفرنسي كليمو لينجليه في الدقيقة ال23 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

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وكانت قد انتهت مباراة برشلونة أمام نظيره آينتراخت الألماني بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

برشلونة ومواجهة ليفانتي

كما ويستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة ليست سهلة خارج دياره. أمام صاحب الأرض ليفانتي، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز الأحد.

وحقق المدرب الإسباني وأسطورة البلوغرانا تشافي منذ تولي تدريب فريق برشلونة، في 14 مباراة خاضها مع الفريق في كافة المسابقة المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات. كما والتعادل في 4 مباريات دون التعرض لأي خسارة.

ويحتل فريق برشلونة “الكتالوني” المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 57 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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