برشلونة يكشف عن تفاصيل إصابة جيرارد بيكيه ومدة غيابه

وطن – أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه 35 عاماً، خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق الكتالوني أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

برشلونة وإصابة جيرارد بيكيه

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على منصة ” تويتر”، جاء فيه: ” الفحوصات الطبية أكدت بأن بيكيه يعاني من التهاب في منطقة أوتار عضلة الفخذ الأيسر، كما أن إصابته متوقفة على تعافيه بشكل كامل من الإصابة”.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه بالتهاب في أوتار عضلة الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/OOuTMKkwxS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 8, 2022

كما وشهد مباراة برشلونة وآينتراخت الماضية في منافسات الدوري الأوروبي، الخروج الاضطراري للنجم الإسباني بيكيه بعد إصابته، ونزول زميله الفرنسي كليمو لينجليه في الدقيقة ال23 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

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وكانت قد انتهت مباراة برشلونة أمام نظيره آينتراخت الألماني بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

برشلونة ومواجهة ليفانتي

كما ويستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة ليست سهلة خارج دياره. أمام صاحب الأرض ليفانتي، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز الأحد.

🔋 لا مجال لالتقاط الأنفاس 💪 pic.twitter.com/7fPPSKZ2zr — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 8, 2022

وحقق المدرب الإسباني وأسطورة البلوغرانا تشافي منذ تولي تدريب فريق برشلونة، في 14 مباراة خاضها مع الفريق في كافة المسابقة المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات. كما والتعادل في 4 مباريات دون التعرض لأي خسارة.

ويحتل فريق برشلونة “الكتالوني” المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 57 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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