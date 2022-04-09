رياضة

إصابة صالح الشهري تبعده عن الهلال السعودي لفترة طويلة (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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وطن – كشف نادي الهلال السعودي عن طبيعة إصابة صالح الشهري القوية خلال مشاركته في المواجهة أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2021-2022، الذي سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة.

الهلال وإصابة صالح الشهري

وأكد ثامر الشهري المتخصص في تشخيص إصابات الملاعب في تصريح له نشرته العديد من وسائل الإعلام السعودية، بأن إصابة صالح الشهري يحتاج لعملية جراحية، كما وستصل فترة العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة إلى ما يزيد عن 9 شهور.

وكان مهاجم الهلال السعودي صالح الشهري قد أصيب في مباراة الفريق أمام منافسه الشارقة الإماراتي، الجمعة، التي انتهت بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

كما ومن المحتمل أن يغيب صالح الشهري عن المشاركة مع صفوف المنتخب السعودي ” الصقور”، في مونديال كأس العالم قطر 2022.

صدمات الهلال السعودي

وأربكت إصابة صالح الشهري الصعبة حسابات نادي الهلال في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه، في منافسات دوري أبطال آسيا.

وانضم نجم الهلال الشهري، إلى زميله عبد الإله المالكي الذي أصيب بقطع في الرباط، بعد قدومه إلى صفوف الفريق قادماً من نادي الاتحاد، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات مونديال كأس العالم 2022. الذي نجح في التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه.

كما وأصيب النجم البيروفي أنديه كاريو مع منتخب بلاده بالالتواء، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والذي سيغيب على إثرها عن صفوف تشكيلة الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

الهلال السعودي والريان القطري

وخرج المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مصاباً، في المباراة الأخيرة. أمام الشارقة، فيما لم يكشف عن تفاصيل إصابته في اللقاء.

كما ويستعد فريق الهلال لمواجهة قوية أخرى أمام نظيره الريان القطري، الإثنين، في مرحلة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021-2022.

وجاء فريق الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي” في وصافة ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 49 نقطة، بفارق كبير عن المتربع بعيداً في الصدارة فريق الاتحاد برصيد 60 نقطة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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