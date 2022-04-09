إصابة صالح الشهري تبعده عن الهلال السعودي لفترة طويلة (فيديو)

وطن – كشف نادي الهلال السعودي عن طبيعة إصابة صالح الشهري القوية خلال مشاركته في المواجهة أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2021-2022، الذي سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة.

الهلال وإصابة صالح الشهري

وأكد ثامر الشهري المتخصص في تشخيص إصابات الملاعب في تصريح له نشرته العديد من وسائل الإعلام السعودية، بأن إصابة صالح الشهري يحتاج لعملية جراحية، كما وستصل فترة العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة إلى ما يزيد عن 9 شهور.

وكان مهاجم الهلال السعودي صالح الشهري قد أصيب في مباراة الفريق أمام منافسه الشارقة الإماراتي، الجمعة، التي انتهت بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

كشفت نتيجة الأشعة إصابة صالح الشهري مهاجم منتخبنا و #الهلال صالح الشهري بقطع في وتر القدم. ألف سلامة وتعود أقوى بإذن الله 💙 pic.twitter.com/nuRGK5axin — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) April 9, 2022

كما ومن المحتمل أن يغيب صالح الشهري عن المشاركة مع صفوف المنتخب السعودي ” الصقور”، في مونديال كأس العالم قطر 2022.

صدمات الهلال السعودي

وأربكت إصابة صالح الشهري الصعبة حسابات نادي الهلال في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه، في منافسات دوري أبطال آسيا.

وانضم نجم الهلال الشهري، إلى زميله عبد الإله المالكي الذي أصيب بقطع في الرباط، بعد قدومه إلى صفوف الفريق قادماً من نادي الاتحاد، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات مونديال كأس العالم 2022. الذي نجح في التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه.

سبب إصابة صالح الشهري هو تمريرة محمد كنو الغبية ..

صالح الشهري لم يكن يتوقع ان كنو بيمرر له في الزحمه خصوصا وأن كان عنده خيارات كثيرة أفضل للتمرير ( بيريرا على الطرف الأيسر وسلمان الفرج قريب منه ) ..#الهلال pic.twitter.com/6pXtRTFvhX — عبدالمجـيد .. (@Abdulmjeed991) April 9, 2022

كما وأصيب النجم البيروفي أنديه كاريو مع منتخب بلاده بالالتواء، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والذي سيغيب على إثرها عن صفوف تشكيلة الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

الهلال السعودي والريان القطري

وخرج المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مصاباً، في المباراة الأخيرة. أمام الشارقة، فيما لم يكشف عن تفاصيل إصابته في اللقاء.

كما ويستعد فريق الهلال لمواجهة قوية أخرى أمام نظيره الريان القطري، الإثنين، في مرحلة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021-2022.

❌ || الهلال في هذا الموسم فقد كلًا من :

• "عبدالله عطيف" بسبب إصابة في غضروف الركبة.

• "عبدالإله المالكي" بسبب قطع في الرباط الصليبي.

• "اندري كاريلو" بسبب اصابة في الرباط الخلفي.

• "صالح الشهري" بسبب قطع في وتر القدم. pic.twitter.com/lKinKkTTgV — مدرج الهلال (@modarajalhilal) April 9, 2022

وجاء فريق الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي” في وصافة ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 49 نقطة، بفارق كبير عن المتربع بعيداً في الصدارة فريق الاتحاد برصيد 60 نقطة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)

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